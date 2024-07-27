明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

暑假檔電影票房總收2.77億跌18% 外語片獨大 港片《海關戰線》收1100萬列第7

【明報專訊】香港電影市道疲弱，最近多間戲院結業，今年暑假檔期電影票房「埋單」，只靠外語片撐起市場，跟去年同期比較，票房總收入下跌約18.22%。對電影業未來路向，香港電影工作者總會發言人田啟文無奈說：「這是值得思考的問題，但短期內也看不到有轉機。」高先電影創辦人曾麗芬指大環境因素影響，但她特別提疑問：「我唔明點解啲非法機頂盒不用取締？」

記者：柯美

今年暑假檔期完結，香港票房有限公司綜合7月1日至8月31日的票房資料顯示，電影市場仍以外語片為主，其間首輪上映電影共有94部，香港電影只佔14部，外語片則為80部（94部電影包括6月或之前上映的電影有45部，7月及8月上映的電影43部，以及優先場電影有6部）。

十大賣座電影 外語片佔8部

暑假檔電影票房總收入$277,534,691，對比去年同期票房收$339,348,115，下跌約 18.22%。10部最高票房電影以動畫片《玩轉腦朋友2》成績最好，收$73,698,025，第2位是荷李活電影《死侍與狼人》收$47,172,096，第3位是動畫電影《壞蛋獎門人4》收$28,951,014，第4位《異形：羅穆盧斯》，第5位《電影多啦A夢：大雄之地球交響樂》，第6位《龍捲風》。

香港電影只有兩部位列十大，分別是第7位《海關戰線》，收$11,164,027，以及第10位《公開試當真》收$4,878,980。第8與第9位均為動畫電影《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記》與《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》。

田啟文：短期內看不到轉機

對今年暑期檔電影票房成績，田啟文回覆《明報》稱：「好明顯睇到現在環球電影的競爭力相對較弱，雖然有80部外語片在港上映，但特別好的也只有幾部。整體來說，香港電影市道弱，電影院結業也是不爭的事實。你話未來香港點做好？這是值得思考的問題，但短期內也看不到有什麼轉機。」

曾麗芬：觀眾無意欲入戲院

高先電影創辦人曾麗芬說：「主要都係串流平台、機頂盒，新冠疫情時大家養成習慣在屋企睇戲，加上大家晚上去戲院睇完7點半出嚟，係搵唔到地方食嘢。等到放假片商最大機會有錢賺的日子，大家又返內地過周末，講吓講吓大家都無興趣入戲院。如果電影沒有特別題材，觀眾覺得沒需要入戲院睇，就沒有了意欲。」她又補充說：「我唔明點解啲非法機頂盒不用取締？」

《食神》內地票房未如理想

另外，周星馳1996年舊作《食神》，上月31日以修復版首度登內地大銀幕。據「貓眼」票房榜顯示，《食神》上映4日，票房截至昨晚9時收495萬元人民幣，成績一般，看來未如預期理想。

相關字詞﹕海關戰線 玩轉腦朋友2 曾麗芬 田啟文 票房

上 / 下一篇新聞