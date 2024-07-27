暑假檔電影票房總收2.77億跌18% 外語片獨大 港片《海關戰線》收1100萬列第7

記者：柯美

今年暑假檔期完結，香港票房有限公司綜合7月1日至8月31日的票房資料顯示，電影市場仍以外語片為主，其間首輪上映電影共有94部，香港電影只佔14部，外語片則為80部（94部電影包括6月或之前上映的電影有45部，7月及8月上映的電影43部，以及優先場電影有6部）。

十大賣座電影 外語片佔8部

暑假檔電影票房總收入$277,534,691，對比去年同期票房收$339,348,115，下跌約 18.22%。10部最高票房電影以動畫片《玩轉腦朋友2》成績最好，收$73,698,025，第2位是荷李活電影《死侍與狼人》收$47,172,096，第3位是動畫電影《壞蛋獎門人4》收$28,951,014，第4位《異形：羅穆盧斯》，第5位《電影多啦A夢：大雄之地球交響樂》，第6位《龍捲風》。

香港電影只有兩部位列十大，分別是第7位《海關戰線》，收$11,164,027，以及第10位《公開試當真》收$4,878,980。第8與第9位均為動畫電影《蠟筆小新劇場版：我們的恐龍日記》與《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》。

田啟文：短期內看不到轉機

對今年暑期檔電影票房成績，田啟文回覆《明報》稱：「好明顯睇到現在環球電影的競爭力相對較弱，雖然有80部外語片在港上映，但特別好的也只有幾部。整體來說，香港電影市道弱，電影院結業也是不爭的事實。你話未來香港點做好？這是值得思考的問題，但短期內也看不到有什麼轉機。」

曾麗芬：觀眾無意欲入戲院

高先電影創辦人曾麗芬說：「主要都係串流平台、機頂盒，新冠疫情時大家養成習慣在屋企睇戲，加上大家晚上去戲院睇完7點半出嚟，係搵唔到地方食嘢。等到放假片商最大機會有錢賺的日子，大家又返內地過周末，講吓講吓大家都無興趣入戲院。如果電影沒有特別題材，觀眾覺得沒需要入戲院睇，就沒有了意欲。」她又補充說：「我唔明點解啲非法機頂盒不用取締？」

《食神》內地票房未如理想

另外，周星馳1996年舊作《食神》，上月31日以修復版首度登內地大銀幕。據「貓眼」票房榜顯示，《食神》上映4日，票房截至昨晚9時收495萬元人民幣，成績一般，看來未如預期理想。