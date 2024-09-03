【開箱】木村光希因父之名 《心動50年》初戀無限Touch

冰島大學生鍾情日裔少女

《心動50年》講述晚年喪偶的Kristofer患上早期認知障礙症，加上新冠疫情打擊，決定找回半世紀前曾深愛過的日本情人Miko。當年他在Miko父親高橋於英國經營的日式餐廳打工，由相識到相愛，Miko與高橋卻忽然不辭而別，在他生命裏徹底消失，成為半生遺憾；Kristofer決定尋找Miko下落，遠征英國及日本，希望趁有生之年見她一面。

冰島男星艾基奧力夫遜（Egill Olafsson）和彭米科馬哥（Palmi Kormakur）分別扮演Kristofer的老年與青年，木村光希演年輕的Miko，《禮儀師之奏鳴曲》本木雅弘則飾演高橋；《前程錦繡》中村雅俊亦客串一角，扮演跟老年Kristofer在居酒屋萍水相逢的日本人。《心動50年》改編自暢銷小說，冰島作者Olafur Johann Olafsson大有來頭，曾是索尼互動娛樂的總裁，任內領導PlayStation的創建，但同時是小說作家，贏過不少獎項。導演巴特沙戈馬古同樣來自冰島，並以《你黑我未黑》在國際打響名堂，其後荷李活買下版權重拍，巴特沙親自操刀，交出《變形金剛》麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的《黑金速遞》；另外曾在港上映的《獸獵》、《漂流心海》及Netflix劇集《冰原孤人》均出自巴特沙之手。

新冠疫情與原爆倖存者

《心動50年》故事不算豐富，片長又兩小時，但橫跨半世紀的未了緣分，巴特沙戈馬古算拍得多彩，至少現在與回憶的交替剪接，花了不少心思，也帶出懸念，讓觀衆緊張Kristofer最後會否跟Miko重逢。劇本也藉異國戀及身處異鄉，遠觀戰爭所帶來的悲劇。片中Kristofer來自冰島，1960年代考入名校倫敦政治經濟學院，左翼思想卻跟校政背道而馳。本來是玩笑或一時衝動撞進高橋的日本餐廳應徵洗碗工，卻對Miko一見鍾情，反決心學日文和烹飪。面對金髮碧眼的西方青年來求職，高橋本沒打算聘用，但當對方說來自冰島，跟日本一樣滿是火山，莫名地產生好感。雖然片首已交代，Kristofer經營餐廳，到底是過往學廚經驗的結果，還是受初戀情人的影響，他對日本的了解又有多少，就留待觀衆在片中尋找答案。故事以男主角面對新冠疫情，依然不顧女兒反對，踏上尋人之旅，路途上的孤寂，亦映襯原爆倖存者當日獨在故鄉變異客的難堪。只是，結局舊情人無怨無恨，是否完美得不像真實？

彭米科馬哥與木村光希扮演戀人算合襯，後者6年前以模特兒身分入行，單憑「木村拓哉與工藤靜香之女」已平地一聲雷；近年銳意向演藝方向發展，但片中褪去模特兒的型格，便顯得平凡，大概精通英日語是她被選中演出的主因，演技方面則仍需努力，畢竟花瓶效用有期限。

上映日期：8月29日