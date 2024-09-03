明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《孤狼同謀》水都首映 佐治古尼否認收2.7億片酬 畢彼特離婚後首拖女友踏紅氈

【明報專訊】第81屆威尼斯影展上月28日開幕，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）帶同參賽片《Maria》亮相，影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）事先張揚，她不會與前夫畢彼特（Brad Pitt）碰頭；前晚畢彼特與佐治古尼（George Clooney）主演串流平台Apple TV+新片《孤狼同謀》在水都以觀摩性質世界首映；離婚8年的畢彼特，首次與拍拖一年多的珠寶設計師恩妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）十指緊扣踏上紅地氈，正式確認後者的女友地位。

當前妻安祖蓮娜祖莉返回美國出席Telluride電影節宣傳新片《Maria》，60歲畢彼特即帶同34歲女友恩妮絲迪拉蒙現身水都，正式向外確認彼此關係。兩人2022年11月出席U2成員Bono的洛杉磯演唱會後傳出緋聞，到今年7月，兩人拍拖現身英國F1銀石站賽場，見證畢彼特新片《F1》監製之一咸美頓相隔31個月再奪分站冠軍，不過一起出席首映禮，前晚則屬首次。據悉恩妮絲2013年畢業於日內瓦大學商管系，能說英、法、西、德4語，專攻珠寶設計，曾與《吸血新世代》保羅韋斯利（Paul Wesley）結婚3年，2022年秋天宣布分開。

畢彼特與好友佐治古尼繼《CIA光碟離奇失竊案》後，在《孤狼同謀》（Wolfs）再度合作，香港預計本月27日在Apple TV+上架；故事講述兩人都是喜愛獨自工作的「清道夫」，卻發現接下同一任務，電影由《蜘蛛俠：不戰無歸》導演鍾華斯（Jon Watts）執導，《失蹤》愛美賴恩（Amy Ryan）和《戀愛挑戰書》奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）亦有份演出。由於鍾華斯確診新冠病毒，所以被迫缺席威尼斯首映。據悉太多觀衆想一睹兩名男主角的風采，所以《孤狼同謀》延遲了半小時放映，情况一度混亂；電影放映後，觀衆報以4分鐘掌聲，畢彼特與佐治古尼更以舞步回應大家的支持。

早前《紐約時報》有文章指畢彼特與佐治古尼各收3500萬美元（約2.7億港元）拍攝《孤狼同謀》，後者前日在記者會澄清，「那是有趣的文章，不知道有關我們片酬的消息如何得來，但比報道所指少很多個百萬。如果大家認為這就是工資的標準，對這行業是不利的，而且很可怕，根本不可能拍電影」。佐治古尼稱希望電影能在戲院上映，所以確保美國的映期後，已退回部分片酬。他又提到其執導的《船上的男孩》原為MGM所拍，其後變成在串流平台Prime Video上架，也是意料之外；佐治指後疫情年代電影業面對一些阻滯，大家都在尋找出路。

艾恩布迪新片獲12分鐘掌聲

威尼斯影展主競賽單元，前晚輪到《黑天后》導演畢迪高比（Brady Corbet）新片《The Brutalist》首映，故事講述《鋼琴戰曲》艾恩布迪（Adrien Brody）扮演的猶太裔建築師，逃過二戰納粹種族清洗，到美國尋夢卻碰壁，直至遇到一名神秘富商，生命從此改變。據美媒報道，此片長3個半小時，當中包括15分鐘中場休息時間，但放映後現場觀衆起立鼓掌12分鐘，是開幕禮以來贏得最長掌聲的參賽電影。除了艾恩，該片還有《幕後嫌疑犯》佳皮亞斯（Guy Pearce）、《司法女王》菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）及《比利林恩的中場戰事》男星祖艾雲（Joe Alwyn）等主演。

相關字詞﹕艾恩布迪 安祖蓮娜祖莉 恩妮絲迪拉蒙 威尼斯影展 畢彼特 孤狼同謀 佐治古尼

上 / 下一篇新聞