【娛樂場】「亞洲電影巡迴放映2024─看見青春」 唐田英里佳陳澤耀來港介紹新作

電影題材包羅萬有

9部電影包括Nareubadee Wetchakam執導，集公路、愛情、友情、恐怖於一身的泰式喜劇《介乎榴槤與山竹的詩意》；Songyos Sugmakanan執導，2003年泰國票房冠軍《小情人》4K修復版；祭由石橋夕帆執導、《睡著吻別醒來抱擁》女主角唐田英里佳主演的日片《那日清晨真令人感到空虛》；洪伯豪執導，台灣實力演員鄭人碩與施名帥主演，應屆台北電影節開幕電影《乒乓男孩》；練建宏執導，先後入選釜山影展、大阪亞洲電影節，並於本屆台北電影獎獲最佳劇情長片及最佳女主角等6項提名的台灣電影《莎莉》；尹秀益執導、韓韶禧大銀幕處女作，首度挑戰獨立電影及演女同志角色的韓片《海邊的暴雪》；鄭在恩執導，被英國《衛報》評為「韓國當代20部最重要經典電影」，裴斗娜首次獲得電影最佳女主角獎的2001年作品《貓咪少女》修復版；鄭建國執導，《富都青年》陳澤耀主演，改編自馬來西亞殘奧羽毛球冠軍謝儮好真實經歷的馬來西亞片《GOLD》；以及林見捷執導，入圍日舞、柏林等國際影展，被外地影迷譽為中國版《Saltburn》的《家庭簡史》。

5新片港首映 觀眾先睹為快

「亞洲電影巡迴放映」以推廣及表彰傑出的亞洲電影為目標，讓本地觀眾欣賞到非主流的亞洲新片，以嶄新議題和視野，選映風格獨特的作品，將更多優秀的亞洲電影介紹給本地觀眾。是次巡迴放映除以青春為題外，有6部片以女性角色出發，當中《小情人》4K修復版和《貓咪少女》修復版首次在港上映，另有5部香港首映的新片，讓本地觀眾先睹為快。

憑《睡著吻別醒來抱擁》獲得第13屆亞洲電影大獎最佳新演員的唐田英里佳，5年後重回大銀幕，伙監製田中佐知彥來港介紹新作《那日清晨真令人感到空虛》。馬來西亞演員陳澤耀繼今年3月憑《富都青年》獲提名在港舉行的第17屆亞洲電影大獎最佳男配角後，相隔半年攜主演新片《GOLD》再訪港；台片《莎莉》導演練建宏、女主角劉品言亦會出席放映活動。