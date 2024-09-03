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娛樂

「環球小姐」16強首現身 最大36歲人母徐蒨駖 前港姐冠軍雷莊兒否認整容再選美

環球小姐｜30歲雷莊兒否認整容 再選美添壓力 自爆跟男友分手

【明報專訊】16名香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024候選佳麗昨日首晤傳媒，當中包括2017年港姐冠軍雷莊兒、ViuTV《口罩小姐》亞軍徐蒨駖、曾參選港姐的「40億千金」蔡頌思，以及退賽今屆港姐的林司檸，激戰爭出線攻國際選美舞台。30歲雷莊兒相隔7年再選美，稱現在單身無包袱，提到比當選港姐時變靚，她否認整容。24歲港英混血美女姚祖恩，樣貌外形標青，被睇好成大熱。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

香港區「環球小姐」2024選美大賽將於9月26日舉行，大會今年賽制調整門檻，不限年紀和婚姻狀態，質素一樣高，入圍16名候選佳麗，年齡跨越24歲至36歲，同樣兼備美貌、身形和大學以上學歷，當中多名有演藝和選美經驗，吸引外界談論。2017年港冠軍⑦雷莊兒成芸芸佳麗焦點之一，久未在港露面的她表示2018年卸任港姐後，便到加拿大多倫多發展，「加拿大很少華裔面孔，所以在那邊當演員和模特兒有很多工作機會，覺得自己很幸運」。

雷帶名銜出戰有壓力

雷莊兒透露婆婆和嫲嫲近期相繼離世，因而要往返加港兩地處理事務，從而得知有這個賽事，勾起再選美的願望，「環球小姐是國際選美舞台，我在香港長大，好想代表香港出戰」。她稱有選美經驗，又識跳舞和中英文，佔有優勢，但相隔7年帶着名銜再選美，都有少少壓力，「始終自己已經30歲，留在香港參賽，亦失去了一些演藝工作，另一方面，現在沒有男朋友，選美完全沒有包袱」。對於被指變靚，她否認整容：「我一向崇尚自然，好怕手術、打針，相信是隨年紀成熟，學識化妝，看起來有變化。」

徐獲老公女兒支持參賽

⑭徐蒨駖（阿姨）曾奪ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》亞軍，36歲的她是佳麗中年紀最大，且已婚育有一女，她視今次選美是個機遇，不覺身分輸蝕，「現今女性不再受年齡、身分束縛，多謝大會歡迎我這類女性參選，我覺得選美和照顧家庭可以兩者兼顧，好似今日開學日，我送完女兒上小學，就可以準備參賽」。不過她見到其他佳麗年輕貌美，承認有壓力，一定要努力備戰，「好開心女兒和丈夫支持我參賽，老公也有到場為我拍照留念，家人支持給我動力抗壓，會勤力運動操練自己」。

最年輕佳麗姚祖恩首選美

24歲港英混血兒⑨姚祖恩是最年輕佳麗，標致外形非常搶鏡，她以廣東話受訪：「雖然我是混血兒，但我是土生土長的香港人，在本地學校讀書。」她表示今次首度參加選美，不敢說年紀方面有一定優勢，「不及其他佳麗累積到經驗，我會努力，希望大家畀機會我進步，可以代表香港到海外出賽」。

林司檸否認無綫合約太辣

④林司檸被認出是早前退選今屆的港姐，轉軚參加環球小姐，她說：「我簽不到那份合約，每個人都有不同經歷和選擇。選美是我自小的夢想，好開心參加今次的選美。」港姐合約太辣？林謂：「我沒有這樣說，總之每個人有不同想法和選擇。（今次要簽約嗎？）有簽。（合約不辣？ ）我沒有這樣說。」

蔡頌思未因身形嬌小影響自信

曾參選2020年港姐的「40億千金」⑤蔡頌思本以為年過30歲無望選美，當知道大會不設年齡限制，即報名實現夢想。談到她身高160cm，是佳麗中身形最嬌小，蔡頌思自信不會影響競爭力，「很多人都談論佳麗的身高，難道細粒的女仔就不靚嗎？我要代表嬌小的女仔參賽打破紀錄」。「40億千金」身分帶挈她備受關注，蔡頌思稱已習慣：「每個人的背景都不一樣，我對自己的身分很接受和自豪，不敢說是優勢，因為不少佳麗都擁有選美經驗。」

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相關字詞﹕蔡頌思 雷莊𠒇 環球小姐2024

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