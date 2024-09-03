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娛樂

遺傳媽咪膚色 Anson Lo：試過曬黑又變白

盧瀚霆耐熱能力強 穿厚身外套到電台 聞被KC不禮貌對待即呆着

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日到商台接受《早霸王》訪問，大批神徒（粉絲暱稱）在電台外守候，有拉橫額支持。Anson Lo穿背心及長袖外套到場，因趕直播，落車跟神徒揮手打招呼便入電台，經理人黃慧君（花姐）陪伴在側。節目結束後，他離開前走近圍欄接過神徒的禮物，又向神徒派心心。被問到早前出席音樂節記者會，被同場師弟KC（黃家灝）藐，會否感不開心？他未及回應，身旁花姐即搶着說：「今日唔做訪問。」便上車離開。

抗拒穿三角泳褲

《早霸王》主持阮小儀上載跟Anson Lo合照，寫道：「點解可以咁白雪雪㗎！」Anson Lo在節目中也被問到這問題，稱是媽媽遺傳，由細到大的皮膚也很白，曬黑了一星期又會變白。中學時曾因同學指他太白，跟家人到泰國旅行刻意曬太陽，自以為曬得靚，但返學時被全班同學取笑，「入行後同樣被指太白、厚妝，覺得無需要因別人評論去曬黑」。不過，他近半年的身形比前健碩，因不想似小朋友，故過去半年勤做gym，令身形變得厚實。他稱由於本身骨架不大，故要保持身形更難，要不停操練。他又跟森美交換健身心得，說最難練膊頭位置，現在比前健碩，故很多衣服也不合穿。問他操得一身肌肉，會否穿三角泳褲拍MV？他稱會揀平腳泳褲款式，笑言穿三角泳褲視覺效果太震撼。

記者：鍾偉茵

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相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo）

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