遺傳媽咪膚色 Anson Lo：試過曬黑又變白

抗拒穿三角泳褲

《早霸王》主持阮小儀上載跟Anson Lo合照，寫道：「點解可以咁白雪雪㗎！」Anson Lo在節目中也被問到這問題，稱是媽媽遺傳，由細到大的皮膚也很白，曬黑了一星期又會變白。中學時曾因同學指他太白，跟家人到泰國旅行刻意曬太陽，自以為曬得靚，但返學時被全班同學取笑，「入行後同樣被指太白、厚妝，覺得無需要因別人評論去曬黑」。不過，他近半年的身形比前健碩，因不想似小朋友，故過去半年勤做gym，令身形變得厚實。他稱由於本身骨架不大，故要保持身形更難，要不停操練。他又跟森美交換健身心得，說最難練膊頭位置，現在比前健碩，故很多衣服也不合穿。問他操得一身肌肉，會否穿三角泳褲拍MV？他稱會揀平腳泳褲款式，笑言穿三角泳褲視覺效果太震撼。

記者：鍾偉茵

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