演協辦School Tour 古天樂帶隊入學校關顧學生情緒

徐立德升小三 父親著校服打氣

昨日是開學日，《反起跑線聯盟2》中演Billy的徐立德現實中是升小學三年級的學生，就讀傳統名校。昨日徐立德由爸爸送返學，原來徐爸爸是校友，父子同穿上校服拍照。徐爸爸給兒子留言道：「三年級加油呀！」《反起跑2》導演劉偉恒育有兩女兒（饅頭、包包），劇集播完他有較多時間照顧小朋友，昨日也在社交平台分享送小朋友返學的照片，寫道：「重新起跑，各位爸爸媽媽加油！」

梁芷珮珍惜送女兒返學

TVB藝人梁芷珮育有兩子一女，細女Kasey今年11歲，昨日梁芷珮送女兒返學，寫道：「又一年喇，應該湊埋呢年返學，出年唔畀阿媽帶㗎喇！」

娛樂組

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