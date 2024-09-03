明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

健康飲食勤做運動keep住靚 梁洛施唔抗拒結婚 被兒子催拍拖

【明報專訊】身為三子之母的梁洛施保養得宜，獲邀任醫美品牌代言人，稱一向走自然路線，只會護膚，沒有微調樣貌需要。現單身的她表示不抗拒拍拖結婚，兒子亦十分支持，望媽媽開心，但三子分別14及15歲，均未拍拖，他們覺得女仔好煩，寧願做運動。對於香港初中性教育教材的「打羽毛球」論成為熱話，她表示沒留意，但早已向兒子灌輸性教育。

記者：林祖傑

36歲梁洛施（Isabella）昨日獲邀到銅鑼灣擔任醫美店開幕嘉賓，表示想多些工作，但市道差，工作量很少。她表示首次為醫美品牌擔任代言人，本身作息定時，跟貼兒子的時間表，不用開工都會早睡早起，加上健康飲食及勤做運動，可以keep住靚，她說：「不過基本護膚都要做，我16歲正式入行，已開始保養。」可會接受微調？她說：「每個人需求唔同，我嘅形象比較走自然路線。」她稱3名兒子不但不貪靚，還十分「哩啡」。

睇書灌輸性教育

Isabella表示兒子今（昨）日開學，她一早起身準備早餐，然後充當司機送兒子返學，她說：「因為工作關係未能接放學，平時我都會管接送。」她透露早已向兒子灌輸性教育，「其實做父母好難開口，但呢樣嘢又逃避唔到，所以我買咗相關書籍，睇吓點去教佢哋，學校方面都會教，我覺得家長與學校一齊同步教好緊要」。對於香港初中性教育教材「打羽毛球」論惹熱話，她表示3名兒子讀國際學校，所以不太清楚。

問現階段可有拍拖或追求者？Isabella說：「呢啲順其自然啦！現階段生活非常開心。（將來會否考慮結婚？）都係順其自然，世事嘅嘢好難講，我個人好隨心，亦都唔抗拒。」可要問准3個「前世情人」？她笑說：「3個情人，仲要加埋阿媽，呢啲嘢到時先算啦！兒子都好支持我，已經催我拍拖，希望我開心，好彩同3個仔關係好好，係朋友又係阿媽角色。」

三子愛運動嫌女仔煩

可有叮囑兒子拍拖要講給她聽？Isabella說：「有呀！不過佢哋話只鍾意做運動，嫌女仔好煩，應該未有女朋友！我寧願佢哋什麼都同我講，但3個仔都喜歡做運動，不用返學就去打波，包括羽毛球、足球、欖球及帆船，好多運動，又鍾意奧運運動員。」

大仔長治身高接近媽咪

Isabella 2009年為當時的男友李澤楷誕下長子李長治，翌年生孖仔長亨和長軒。2011年Isabella發聲明跟李澤楷分手。她對3個兒子成長極為保護，避免他們的樣貌公開曝光，在社交平台偶爾分享家庭生活照時，都會用不同的圖案遮掩兒子的樣子。

去年Isabella跟大仔長治出席朋友的婚禮，分享母子跟一對新人的合照，雖然她以熊仔圖案遮了大仔的樣子，但見長治站在媽咪身邊，身高已及媽咪半個頭了。

相關字詞﹕梁洛施

上 / 下一篇新聞