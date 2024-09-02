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娛樂

新片太弱 《死侍與狼人》再度蟬聯票房冠軍

【明報專訊】賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）主演的《死侍與狼人》今年7月26日在美國開畫，隨即票房稱冠；其間曾被《異形：羅穆盧斯》及賴恩太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演的《痛愛完成式》（It Ends with Us）趕過頭，但自上月23日周五的新片開畫日，《死侍與狼人》反勝；到上周五（30日）更在上映第6周以360萬美元再度蟬聯票房冠軍，至今在美國累收5.87億美元，全球票房12.2億美元，暫列今年票房總亞軍，僅次於大收16.5億美元的《玩轉腦朋友2》之後。

據美媒分析，《死侍與狼人》能在上映第6周依然蟬聯冠軍，主因是新開畫電影未能吸引觀衆入場所致，當中包括《明日之後》丹尼斯奎爾（Dennis Quaid）扮演前總統列根的傳記片《Reagan》，開畫收260萬美元，少《死侍與狼人》足足100萬美元。《人肉搜尋》趙約翰（John Cho）主演恐怖片《Afraid》更因口碑欠佳，開畫進帳131萬美元，只能佔票房榜第7位。

另一方面，片中扮演「狗侍」的狗明星Peggy，日前其社交平台帳號追隨者人數突破100萬，特別發帖慶祝，搞笑留言表示，「我不知道為何雷神要哭，但我清楚自己怎會這樣」，連「狼人」曉治積曼也有轉發帖文。

相關字詞﹕美國票房 死侍與狼人

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