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娛樂

《好搭檔》收視微跌 黃Viu點擊稱冠

【明報專訊】《大發不動產》張娜拉與《小女子》南志鉉合演韓國SBS電視台新劇《好搭檔》，前晚播出第11集，收視較上集微跌0.1個百分點，報15.4%，仍穩守同時段冠軍，並力壓《逆貧大叔》卞耀漢主演的MBC《白雪公主非死不可》，第6集收視4.8%，跌0.3個百分點。丁海寅與鄭素敏合演有線頻道tvN《媽媽朋友的兒子》緊隨其後，第5集錄得4.7%，較上集跌1.8個百分點。《大長今》池珍熙主演JTBC《浪漫這一家》，第7集跌1.8個百分點至3.3%。其餘3部有線頻道劇集收視均未達1%，Channel A《凌晨兩點的灰姑娘》第3集報0.4%，TV朝鮮《DNA戀人》第5集錄得0.6%，MBN《壞記憶橡皮擦》收視無升跌，維持0.3%。香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看《媽媽朋友的兒子》及《浪漫這一家》；《凌晨兩點的灰姑娘》、《壞記憶橡皮擦》和《好搭檔》則在「黃Viu」播出。

《好搭檔》前晚一集講張娜拉在工作及家庭壓力下，心情煩亂，於是向公司請假，與女兒一起去旅行。她不想因為離婚讓女兒感到難過，但做每件事總錯漏百出，對女兒感到抱歉。

據韓媒報道，《好搭檔》透過黃Viu在亞洲地區上架，8月第4周播出第8及第9集，在香港地區收視稱冠，成績理想。另外，韓國網絡大數據分析機構gooddata近日公布，《好搭檔》登上8月第4周韓劇熱搜榜冠軍，力壓分佔亞季的《媽媽朋友的兒子》及《法官大人》。

相關字詞﹕張娜拉 黃Viu 好搭擋

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