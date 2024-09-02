《好搭檔》收視微跌 黃Viu點擊稱冠

《好搭檔》前晚一集講張娜拉在工作及家庭壓力下，心情煩亂，於是向公司請假，與女兒一起去旅行。她不想因為離婚讓女兒感到難過，但做每件事總錯漏百出，對女兒感到抱歉。

據韓媒報道，《好搭檔》透過黃Viu在亞洲地區上架，8月第4周播出第8及第9集，在香港地區收視稱冠，成績理想。另外，韓國網絡大數據分析機構gooddata近日公布，《好搭檔》登上8月第4周韓劇熱搜榜冠軍，力壓分佔亞季的《媽媽朋友的兒子》及《法官大人》。