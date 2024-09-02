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娛樂

聖圭旺角開騷「借尿遁」

【明報專訊】韓國男團Infinite隊長聖圭相隔14個月，近日再度來港，假旺角麥花臣場館舉行兩場《2024 Kim Sung Kyu Concert [LV3 : Let's Vacay] in Hong Kong》演唱會。昨日尾場演出，大批粉絲支持，座無虛席。

聖圭以歌曲《DIVIN'》揭開個唱序幕，接連唱出《Shine》及《Ready to go》，並用廣東話打招呼，「大家好，我係金聖圭」。他表示昨日不僅是香港的尾場，也是其亞洲巡迴最後一站，「亞洲巡迴歷時1個月，去了很多不同地方，最後一場會用盡全力演出，不會留下遺憾」。

中場時段，聖圭換上藍色外套配牛仔褲，粉絲大讚靚仔，他即怕醜道謝，還應粉絲要求除下外套。聖圭演唱多首新舊作品，自言如今聲線成熟不少，再聽舊歌，發覺過去聲線幼嫩。他又透露完成演唱會後，會準備音樂劇演出，也會準備Infinite的活動，預告下半年會很忙碌，無時間休息。聖圭介紹演唱會樂手時，讓他們逐一表演，樂手選唱聖圭的作品，粉絲要求聖圭跟着唱，但他稱這些歌曲太難唱，且想去洗手間，故將舞台交給樂手。

演唱會尾聲，聖圭與粉絲大合照，不慎被台上的音響器材絆倒，他說：「我的腳不要緊，器材無事吧，器材很貴。」安歌時段，聖圭對亞洲巡迴能順利完成，稱很幸福，鬆一口氣卻感不捨，「我有許多不足，因大家在，我才有信心在台上唱歌」。他透露巡唱期間一度感染COVID- 19，導致聲帶出現問題，感謝聲樂老師助他康復，並承諾盡快再來港演出。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕男團Infinite 聖圭

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