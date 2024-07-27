明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

參賽威尼斯新片 觀衆鼓掌近10分鐘 祖狄羅演FBI入戲 玩跟蹤零交談

【明報專訊】《惡的序章》澳洲導演賈斯汀高索（Justin Kurzel）新片《The Order》，根據1980年代新納粹恐怖組織The Order領導人馬修斯（Robert Jay Mathews）事件改編，《心計》祖狄羅（Jude Law）和《五腥級盛宴》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）分別扮演FBI探員及馬修斯，為了入戲兩人在開鏡首一個月刻意不交談，前者甚至奉導演之命悄悄跟蹤侯特。《The Order》前日以競賽片身分在第81屆威尼斯影展世界首映，美媒Deadline指現場觀衆看罷起立鼓掌9分23秒，令人好奇祖狄羅會否繼20年前《亂世情天》後明年再角逐奧斯卡影帝殊榮？

《The Order》除了祖狄羅和尼古拉斯侯特之外，還有《挑戰者1號》泰舒萊頓（Tye Sheridan）及《埋葬》女星朱妮絲慕莉（Jurnee Smollett）主演，一衆演員偕同導演賈斯汀高索前日先出席記者會，再踏上首映禮的紅地氈。《The Order》改編自兩名調查記者於1989年出版的非小說書籍《The Silent Brotherhood》，書中追蹤3K黨後美國各種族主義的恐怖組織，電影則集中描述以馬修斯為首的新納粹組織The Order。故事講述1983年，祖狄羅扮演以愛達荷州為基地的FBI探員，發現連串搶劫銀行和汽車、造假等罪案跟過去的犯案模式不同，並追查到與一個白人至上主義者的恐怖組織有關。

賈斯汀高索自言想拍美國電影已久，不少啓發他入行的作品像《密探霹靂火》、《驚天大陰謀》和《烈血暴潮》，均是十分精彩的戲劇化驚悚片類型，「不幸的是現今好像愈來愈難拍這類電影，所以看到《The Order》劇本真是大好機會」。記者會上團隊被問及此片是否反映美國今日分裂的政治形勢，祖狄羅表示，「可悲的是這種相關不言而喻，感覺上正是現在需要的電影，而能從過去找到跟今日相關的部分，總是很有趣」。導演稱片中反映了當下現實情况，「這部電影是有關危險的意識形態如何快速散播，其實不止發生在美國，澳洲亦一樣」。

片中對立的尼古拉斯侯特和祖狄羅，為了演好角色，開鏡首一個月兩人毫無交流，亦沒有說過一句話；導演賈斯汀高索甚至吩咐祖狄羅悄悄跟蹤侯特，就像真正的FBI一樣。兩人的演出亦獲得回報，據美媒Deadline報道，《The Order》放映後全場觀衆起立鼓掌9分23秒，反應熱烈。該片預計今年12月在美國上映，其他地區可能由串流平台Prime Video發行。

《醉美的一課》導演新劇首映

憑《醉美的一課》贏得奧斯卡最佳國際電影的丹麥導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg），首次拍劇《Families Likes Ours》，以環保為題材，講述海水暴漲，丹麥人展開大規模逃亡；全劇7集預計今年10月首播，前日在威尼斯舉行世界首映。湯瑪士稱水都也受氣候暖化問題影響，認為新劇很適合在威尼斯首映。

相關字詞﹕湯瑪士溫德堡 尼古拉斯侯特 賈斯汀高索 祖狄羅 威尼斯影展

上 / 下一篇新聞