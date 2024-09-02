明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《狗陣》彭于晏拯救流浪犬 人狗脫胎換骨重生

【明報專訊】台灣男星彭于晏主演電影《狗陣》，早前於第77屆康城影展「一種關注」單元奪最佳影片大獎。片中另一主角「黑狗」小辛獲「狗狗金棕櫚評審團大獎」。《狗陣》講述10多年前的西北小鎮，剛出獄的二郎（彭于晏飾）重歸故土，面對偏見及防備，他不知該如何開啟新生活。這個靠近戈壁沙漠的西北小鎮，曾因發展致富的家家戶戶養狗成風，造成如今流浪犬遍野。二郎迫於生計加入捉狗隊，拯救了一隻流浪黑狗小辛，二郎與小辛相處中獲得再次上路的勇氣，一人一狗互相救贖，擁抱彼此的新生。

彭于晏為貼近角色的粗獷形象，主動要求把頭髮剃短，只留3毫米，多喝咖啡和茶將牙齒染黃。他為呈現具中國西北地方特色，特意曬黑，「那邊紫外線較強，人的膚色會是偏紅黑一點，把自己曬到斑都出來，頭皮也曬裂」。

苦練電單車持技

失語的二郎是冠軍特技演員，彭于晏苦練電單車特技，騎電單車爬台階、甩尾、提車頭等，甚至做夢都夢到自己在練習。他稱電單車特技很難，比想像中難駕馭，過程中摔得蠻慘，每天訓練消耗體力，為求突破仍堅持完成高難度動作。

除外表及駕駛電單車下苦功外，彭于晏要通過肢體動作和神態表演，放大情感變化，承認台詞少增加表演難度，「因肢體上要加強，特別很多一鏡到底的長鏡頭，還有特寫，是很難的事。導演找了很多當地素人和我們一起演戲，如果我設計如何演出，出來效果會變得很奇怪」。內地導演徐崢欣賞《狗陣》後，大讚彭于晏的演繹：「關上了言語表達，打開了很多其他的表達方式，所有的內容都多了一層意味。」

盼身處困頓的人破陣而出

導演管虎解釋《狗陣》的「陣」是「陣列」的意思。每個人都有自己熟悉的生活和陣列，一旦走出去，就會有新的東西呈現，「我做這部電影是想重新出發，不在舒適圈裏待着，不在那個陣列裏待着」。他稱二郎的生活原本是一眼能望到頭，但他不甘心，流浪黑狗的頑強不屈刺激他的夢想和欲望，選擇重新上路。

「破陣而出」既是對二郎和黑狗的呼喚，也是對所有身處困頓中人們的呼喚，突圍重重陣列，終將迎來更廣袤的天地，抵達豐茂的人生曠野。管虎寄語：「獻給那些再上路的人們」。

動用過百隻狗 20訓犬師

片中出現上百隻流浪狗，給製作團隊帶來挑戰。總製片人梁靜表示：「之前管虎的電影有很多種動物出現，但這次數量特別多。片場裏百隻狗幾乎快跟現場工作人員的數量差不多，在照顧牠們的問題上花很多心思，為牠們搭建了三畝地的狗舍，請來逾20名專業訓犬師。」

彭于晏在開拍前學習馴狗，和10多隻黑狗培養感情，「動物拍戲不可控，我要跟每隻狗都培養好感情。拍攝時很多場戲都是一鏡到底，沒有太多剪接部分，會提前跟狗綵排很多遍」。他拍完電影後，領養小辛在內的3隻流浪狗，「牠們改變我的人生觀和世界觀，也是電影帶給我的收穫」。養狗改變了彭于晏的日常生活，他帶小辛出席康城影展時，行李大部分是愛犬的用品。

《狗陣》9月5日香港上映

相關字詞﹕娛樂場 狗陣

上 / 下一篇新聞