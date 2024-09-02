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娛樂

盧凱怡膺「現場我最喜愛佳麗」落淚 鋼琴家謝淑怡想邀「魔音」師姐馮盈盈合作

馮盈盈對素顏上鏡有信心 不介意遭取笑係「無眉娘」

【明報專訊】無綫《2024香港小姐競選決賽》將於本月15日舉行，昨日15名候選佳麗到將軍澳出席商場活動落力拉票，呼籲全球觀眾踴躍投選「我最喜愛佳麗」，大會率先舉行現場觀眾投選「現場我最喜愛佳麗」，①陳紫佟、⑩吳芷靖和⑧盧凱怡奪得；大熱②倪樂琳、⑨陳甜甜、⑪梁嘉莹與⑬程姜月落空。④謝淑怡表示因到場分享心得的師姐馮盈盈才參選，身為鋼琴家的她稱有意跟被封「魔音」的馮盈盈合作。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

陳紫佟、吳芷靖和盧凱怡獲「現場我最喜愛佳麗」，異口同聲表示大大增強信心，盧凱怡得獎時更忍不住落淚，解釋因想到還有不足兩周便要和其他佳麗離別，忍不住哭了，「我覺得這是非常美好的旅程，會永遠都記得，希望可以永遠和其他佳麗繼續做朋友」。她透露原以為家人沒時間到場支持，少了3票沒有機會獲獎，承認不是焦點佳麗，但希望有能力做「黑馬」。

陳紫佟獲獎如打強心針

陳紫佟稱不敢相信自己可以獲獎，自認無信心，這個獎如打強心針，覺得很多觀眾和家姐來到投票很窩心。吳芷靖表示雖然家人未能到場支持，不過見現場有粉絲和她打招呼好開心，自言現階段進步最大是廣東話。問與同是苦練廣東話的陳甜甜比較又如何？她說：「我要自信一點，一定覺得自己進步多一點。」

兼顧返學選美 陳甜甜跌watt

陳甜甜與倪樂琳表示沒有因未能獲獎而失望，前者自詡一直很旺朋友，很開心可以將好運分給身邊兩名佳麗獲獎，「覺得大家現在還很鍾意我，鍾意我不需要一定選我，心裏面鍾意都好，只要大家開心就好，冇所謂」。見她面腫腫明顯跌watt，陳甜甜解釋：「因為已經開學，放學立即趕過來，個妝都是自己化，現在每日好像只睡得兩個鐘，不夠瞓，還不小心被夾髮器燙傷頸，原本準備了很多說話上台講也忘記了，狀態好像不是太好，唯有盡量調整下。」

倪樂琳日前出席活動身體不適，表示只是發燒，不是感染新冠病毒，「睇完醫生，食藥瞓咗好耐，雖然好辛苦，但嘴角不由自主向上揚，忍不住好開心咁笑，因為終於有得休息，現在回家要充足睡眠，拒絕玩手機，保持精靈」。

謝淑怡承認欣賞師姐馮盈盈，表示在美國留學時，對方主持的節目帶給她很多歡樂，覺得師姐很有吸引力，馮盈盈是激勵她參選的原因。身為鋼琴家的她還想和有「魔音」之稱的馮盈盈合作。

馮盈盈不介意被嘲「無眉娘」

馮盈盈於港姐外景節目浮潛時，素顏上鏡被批「無眉娘」。她說：「不會介意，因為對自己素顏有信心，只是當時被陽光暴曬有些反光，如果只留意這一幕對我不公平，既然大家對我素顏咁有迴響，之後會正式拍一條素顏上鏡片，放社交平台畀大家睇。」

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