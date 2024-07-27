李克勤反串扮「虞姬」撞樣米雪 AKIRA首獲好成績流男兒淚

AKIRA從舞台團體騷、個人賽、第一次舞台公演3站全輸，他在第二次舞台公演把心一橫，剃掉留了10年的鬍鬚，扮成京劇角色虞姬，在不足兩周時間學習身段、舞劍，成為他演藝生涯的難忘回憶，「舞蹈、演技、歌唱、時尚、化妝、武術、禮儀……我所涉足的所有娛樂元素都在這個舞台上得以展現，可以說是我演藝人生的集大成。甚至覺得如果這是我演藝生涯中最後一個舞台，也會感到無怨無悔，克服痛苦也要站在舞台上」。AKIRA終於獲得好成績，在台上流下男兒淚。

娛樂組