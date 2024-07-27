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娛樂

李克勤反串扮「虞姬」撞樣米雪 AKIRA首獲好成績流男兒淚

【明報專訊】李克勤近日於內地節目《披荊斬棘》第4季第二次舞台公演，聯同林志玲丈夫兼日本組合EXILE成員AKIRA（黑澤良平），以及秦昊合演融入京劇元素的《蘭亭序》。李克勤顛覆一貫形象，挑戰虞姬扮相，完成頭妝將相片發給經理人霍汶希（Mani），Mani稱差點認不到他，看見照片還以為是米雪姐姐。李克勤笑說︰「我都差啲認唔出自己。」他在《蘭亭序》飾演即將謝幕離開舞台的旦角「虞姬」，AKIRA則演風華正茂的「虞姬」，李克勤對鏡卸下一支支珠釵時，AKIRA正在梳妝為登台做準備，兩人詮釋出完全相反的狀態。二人的演出取得全場第二好成績，李克勤再次獲得個人喜愛度第一位。

AKIRA從舞台團體騷、個人賽、第一次舞台公演3站全輸，他在第二次舞台公演把心一橫，剃掉留了10年的鬍鬚，扮成京劇角色虞姬，在不足兩周時間學習身段、舞劍，成為他演藝生涯的難忘回憶，「舞蹈、演技、歌唱、時尚、化妝、武術、禮儀……我所涉足的所有娛樂元素都在這個舞台上得以展現，可以說是我演藝人生的集大成。甚至覺得如果這是我演藝生涯中最後一個舞台，也會感到無怨無悔，克服痛苦也要站在舞台上」。AKIRA終於獲得好成績，在台上流下男兒淚。

娛樂組

相關字詞﹕AKIRA（黑澤良平 李克勤

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