明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

巡唱澳門開鑼 宣布最後一次大騷 56歲周慧敏專注照顧身體家庭

周慧敏澳門舉行首站巡迴演唱會 宣布最後一次開大型個唱

【明報專訊】56歲「玉女掌門人」兼凍齡女神周慧敏前晚於澳門舉行《地老天荒愛一場世界巡迴演唱會》首站，分享30多年演藝路上充滿意想不到的事，當中遇到很多「天使」，包括已故張國榮。她稱自2009年成為人妻及基督徒後，逐步放下強悍性格，把自己「縮細」，發現有很多不足，現在頭上光環不再綑綁自己，又不認是女神，只是一粒好細的鹽。周慧敏在演唱會上宣布今次是她最後一次個人大型演唱會，有感人生到不同階段追求和需要有好大改變，往後專注照顧身體、家庭。有歌迷傷心落淚大叫「唔可以」，她安慰說仍會工作，只是想有多些時間調節自己。

娛樂組

周慧敏演唱會以《自作多情》及一連串快歌揭幕，先後換上5套華麗服裝，狀態大勇，又唱又跳，現場氣氛熱烈。她跟歌迷打招呼：「大家好！唱完一輪快歌開場，真係好有動力呀。我對今次巡迴演唱會充滿期待，內心喜悅要大爆發，我好ready啦，你哋warm up未？啱啱啲快歌好似帶我返1990年代，諗番我第一次個人演唱會《94美的化身演唱會》，那時跳舞似機械人，有邊個睇過？」觀眾歡呼聲四起。她笑言：「不經不覺你哋跟咗我30年，我見到有80後、90後，重有00後嘅小朋友，歡迎你哋一家人來睇我個騷，這30年人生充滿意想不到的事，真的無想過自己仲企喺舞台上。」之後她唱出《台下女主角》說：「要送畀我人生第一位支持者，我天上嘅媽媽。」

放下自我 獲真正自由

周慧敏唱完《肋骨》後，分享人生感悟：「2009年，我成為人妻，同年因為信仰，我多了天父爸爸。這年是我的人生轉捩點，將自己一套普世價值的生存之道放低，一步步拆毁自己的強悍，將個『我』字縮細，發覺好多事都不同，特別我哋做藝人，好多時人哋將我哋放到好大，我覺得不是一件好事，放低『我』字，反而睇到自己好多不足，放低執著，誠實面對自己，學識接受自己有好糟糕、好軟弱的時候，順服於我所有景遇之中，開始發現，一直在我頭上面那個光環，冇能力再綑綁我啦！我在裏面被釋放出來，得到真正的自由，所以我不是女神，只是一粒好細的鹽，有時會發下光的阿V（周慧敏），好嗎？」觀眾報以熱烈掌聲。

首度公開彈《月光奏鳴曲》

周慧敏問歌迷生命中有否遇過天使？歌迷大叫：「有呀，你呀！」她笑道：「我焗你哋講㗎！我生命中有好多天使，剛唱完的《如果你知我苦衷》是哥哥（張國榮）寫畀我，他都是我一個肩上的天使，扶持過我的前輩，永遠感激他。你哋都是我的天使，無論高低，多謝你哋都守護我。」

周慧敏接着與嘉賓黃劍文合唱《流言》、《情未了》及《知己》。她首度在台上演奏貝多芬《月光奏鳴曲》第一樂章，「我2022年聖誕節錄第一首鋼琴演奏曲，好開心，今（前）晚想彈貝多芬《月光奏鳴曲》第一樂章畀大家聽， 我彈琴唔叻，如果無自己舞台，好難有機會公開演奏，所以我唔理，要好好彈一次，我相信每一件事用心用愛去做，就有感動人嘅能力」。

盼與倪震有更多共處時間

演唱會尾聲，周慧敏突然宣布重大決定，強忍淚水說：「今次巡演，我同自己講要用最純綷的心表演，為愛我的人唱歌。人生去到不同階段，追求及需要都有好大改變。今次巡演的確每一場都是倒數時間，應該是我最後一次個人大型演唱會啦！」不少歌迷聞言爆喊，很多人大叫「唔好呀！唔得呀！」周慧敏續說：「因為我覺得時候差不多，要專注照顧自己身體、家庭，貓仔都唔細，我想多些時間陪佢哋，亦希望與先生（倪震）有更多共處時間，你哋應該理解，係咪？」有歌迷繼續叫「唔可以！」她安慰說：「我不是不工作，只是想有多些時間調節自己。時間好快，錯過就錯過了，好似今（前）晚好快就過，已到演唱會尾聲，要唱最後一首歌，好想聽到大家大大聲一齊唱《最愛》。」

完騷後觀眾不停叫安歌，周慧敏再出場，跟觀眾大合唱近6首歌，最後唱出《天荒愛未老》。澳門站後，周慧敏9月中到廣州等不同地方巡唱。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕地老天荒愛一場世界巡迴演唱會 56歲「玉女掌門人」兼凍齡女神周慧敏

上 / 下一篇新聞