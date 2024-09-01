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娛樂

【開箱】李國豪原版30周年 《烏鴉︰重生》暗黑愛情悲劇

【明報專訊】李小龍之子李國豪主演的《烏鴉》，被視為荷李活最「邪門」電影之一，因他在拍攝期間，原定被空槍射中，結果變成實彈擊斃，終年28歲。今年正值《烏鴉》面世30周年，電影公司乘勢推出重拍版本《烏鴉︰重生》（The Crow），為免悲劇重演，片中演員一律只准使用氣槍拍攝，扮演不死英雄「烏鴉」的《殺神John Wick 4》瑞典男星標沙士格（Bill Skarsgard），應該可以鬆一口氣。

表面「超英」實際愛情悲劇

《白雪公主之魔幻復仇記》路柏山達斯（Rupert Sanders）執導的《烏鴉：重生》，由標沙士格與英國女歌手FKA Twigs合演，美國開畫首周末收460萬美元（約3588萬港元）排第8位，以製作費5000萬美元（約3.9億港元）計算，成績麻麻；電影不算叫座亦不叫好，爛番茄網站綜合115篇影評文章，得分只有23%，可謂劣評如潮，幸好觀眾好感度較佳，至少有及格的64%，總算收貨。

《烏鴉︰重生》表面上是一齣超級英雄片，其實是浪漫至死的愛情悲劇。故事跟原作《烏鴉》大同小異，講述男主角艾力（標沙士格飾）在戒毒中心遇上背景神秘的少女雪莉（FKA Twigs飾），二人一見鍾情，直至雪莉仇家趕至，他倆只好逃離中心，亡命天涯的日子甜蜜而短暫；數百年前已把靈魂賣給魔鬼的反派雲遜（丹尼侯斯頓飾）佈下天羅地網，派遣手下圍捕雪莉，艾力死前目睹女友遇害，死後在陰間獲得神秘力量，懷着巨大恨意重生，化身不死戰神，展開最血腥和瘋狂的殺戮，首先手刃仇敵，再以鮮血救贖愛侶。

說《烏鴉》是邪典電影並不為過，就算重拍《烏鴉：重生》亦多災多難，電影早在2008年已聞樓梯響，直至2013年首先敲定《狂野時速》系列的陸克伊雲斯（Luke Evans）擔綱，兩年後主角落入《愛爾蘭人》積侯斯頓（Jack Huston）手上，未幾他又辭演，改由「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）接棒，2018年再度易角，最後拍板標沙士格演出，單是選角已花上10年時間，卻不代表慢工一定出細貨。

視覺特技效果最大進步

《烏鴉：重生》出現Marvel和DC超級英雄片都曾犯過的錯誤，就是導演把電影當作長篇系列的首部曲拍攝，換句話說，此片只屬「序言」，旨在介紹主角出場，運用大量篇幅描述艾力與雪莉的背景、二人的感情發展、死而復生的過程，以及如何獲得不死力量的經歷等，由於過程繁複轉折，拖慢全片節奏，加上對白冗長，演員講多過做，最終艾力化身超級英雄「烏鴉」，以寡敵眾手刃仇人，只是時間無多，未及大展拳腳，只能透過壓軸一場血腥大屠殺匆匆交代，白白浪費了標沙士格苦練多時的健碩身材和敏捷身手。

相比30年前的原裝版本，《烏鴉：重生》最大進步是荷李活發展成熟的視覺特技效果，由漫天烏鴉飛舞、標沙士格中槍後傷口迅速復原，到他以武士刀斬斷敵人手腳的暴力場面，都可以假亂真，以一部製作費不過5000萬美元的魔幻動作片而言，可謂物有所值，然而截稿前全球票房剛過1000萬美元（約7800萬港元）大關，恐怕賠本收場，導演刻意埋下的伏線，以及開放式結局，日後未必派上用場。

上映日期：8月29日

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