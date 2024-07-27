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娛樂

威尼斯參賽片 演CEO偷食小鮮肉 妮歌潔曼贏7分鐘掌聲

【明報專訊】第81屆威尼斯影展8月28日掀開序幕，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的參賽新片《Babygirl》前日首映，憑其偷食小鮮肉下屬的行政總裁角色，贏得現場觀衆起立鼓掌7分鐘，BBC影評人更以「她交出近年最勇敢及優秀的演出」來形容；美媒Deadline則指雖然競爭對手衆多，但妮歌有可能會第5度問鼎奧斯卡影后。

《Babygirl》由《天黑請斃命》夏蓮娜利真（Halina Reijn）執導，除了妮歌潔曼，還有《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）、《萬千痛愛在一身》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）、《手靈》蘇菲維特（Sophie Wilde）主演。故事講述妮歌扮演權傾紐約大公司的CEO，與來實習的小鮮肉哈里斯狄更遜發展乾柴烈火的不倫之戀，最終危害到跟安東尼奧的婚姻與家庭，事業亦恐不保。

來自荷蘭的女導演夏蓮娜利真在記者會表示，《Babygirl》受到上世紀八九十年代荷李活一批情色驚慄片啓發，例如《本能》、《9個半星期》、《孽緣》等，「這些電影不止娛樂了我，也讓我有被了解的感覺，雖然它們全部由男性執導，而且有時候對女人的觀點不太友善」。妮歌潔曼稱《Babygirl》很明顯與性有關，「也跟欲望、想法、秘密、婚姻、真相、權力及共識有關」。片中不乏火辣場面，妮歌表示由於夏蓮娜是女性，所以在片場感覺很安全，「我知道她不會剝削我」。

待龍鳳胎18歲 安祖蓮娜稱會離開洛杉磯

《Babygirl》前日在威尼斯世界首映，除了台前幕後亮相之外，意大利品牌Armani亦邀請旗下的代言人及嘉賓到場，包括《戀愛假期無限LOOP》卡米拉文迪斯（Camila Mendes）、《異塵餘生》艾娜佩妮（Ella Purnell）、《移動迷宮》卡雅史葛拉迪奧（Kaya Scodelario）及「邦女郎」伊娃格蓮（Eva Green）等。據多份美媒報道，電影放映後，現場觀衆反應熱烈，鼓掌足足7分鐘。英美傳媒給妮歌潔曼很好評價，除了BBC的Nicholas Barber指她交出近年最勇敢及優秀的演出外， Deadline認為妮歌為此片付出很多，除了裸露鏡頭，還有傾情演出。

妮歌潔曼曾經憑《此時此刻》2002年在奧斯卡封后，不少影評人看好她很大可能第5度問鼎金像獎最佳女主角。有評論指雖然美國影藝學院（奧斯卡主辦方）較年輕的成員會偏好《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）、《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊這些非傳統的得獎電影角色，對妮歌可能有利，但其對手也不少，像《Maria》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《The Room Next Door》茱莉安摩亞（Julianne Moore）及今年在康城影展大受好評的《完美物質》（Substance）狄美摩亞（Demi Moore），若要突圍並非易事。

另一方面，安祖蓮娜祖莉接受美媒Hollywood Reporter訪問，除談及新片《Maria》之外，又罕有提及私生活，稱仍留在洛杉磯居住是因為離婚問題，待現年16歲的龍鳳胎慧安（Vivienne）和諾斯（Knox）滿18歲便會離開，很可能會到柬埔寨生活，以及探訪在世界各地的親人。

黑澤清新片代表日本角逐奧斯卡

《東京奏鳴曲》黑澤清執導新片《Cloud》將會代表日本角逐來年奧斯卡最佳國際電影，該片亦獲邀在威尼斯影展的非競賽單元放映，不過《Cloud》的主角菅田將暉、古川琴音、奧平大兼和窪田正孝等未見同行。據悉《Cloud》講述一名男子在網上售賣貨品，卻引發連串事件，模糊了現實與虛擬世界，此片以潛藏在現代社會的憎恨為題材，屬懸疑驚慄片類型。

相關字詞﹕奧斯卡影后 妮歌潔曼 威尼斯影展

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