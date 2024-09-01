【娛樂場】《快閃泰日韓》 嚴崇天打頭陣帶隊遊首爾

帶曾天妤何天嵐體驗韓國美妝

有「韓國通」之稱的嚴崇天率先帶觀眾遊覽首爾，先細心指導交通攻略，分享韓國旅行交通卡小資訊，隨後介紹一間適合大班朋友入住的酒店，房間中央設有大型浴池，大家可以齊齊做spa，私密度極高。他還去了酒店樓下的韓醫院感受當地特色，體驗啪骨服務。

獲邀出席EPEX粉絲見面會

嚴崇天接着跟演藝新人曾天妤（Ece）及何天嵐（Wren）前往韓國美妝推廣體驗館，嘗試色彩診斷和韓式妝容，兩名女生瞬間變身「韓妹」，對精緻的韓式眼妝讚不絕口。3人隨後去韓式自拍館打卡，拍攝場景甚有特色，包括公共電話亭、升降機、洗衣機等，嚴崇天說：「夠晒盞鬼。」他知道兩名女生喜愛小動物，特別帶她們去薩摩耶咖啡廳，與狗狗親密互動。在每集尾段，他會分享首爾的便利店新嘗試，介紹不同產品的創新搭配。

主持過眾多韓星活動的嚴崇天，開心有這次拍攝機會，因過去很少機會坐在台下欣賞韓星表演，沒想到這次能夠收到韓國男子音樂團體EPEX的邀請，參與他們的粉絲見面會，並一起拍攝節目及玩遊戲。他對EPEX印象相當深刻，大讚他們「好識do」，主動邀請他合照兼送上簽名專輯，又在應援燈上簽名，他笑稱：「好值錢，不過我絕對不會賣！」他還透露會跟韓國知名偶像學院受訓的孖妹組合JJBABY一起拍攝；JJBABY表示嚴崇天是她們最喜歡的香港藝人，令他受寵若驚，「嗰刻開心到成個彈起咗」。

嚴崇天談及是次拍攝的遺憾，由於天雨關係，許多原定的外景拍攝計劃未能實行。他表示整個拍攝最期待的是能夠體驗漢江公園的熱氣球活動，但當時該項目尚未正式向公眾開放，僅限韓國人參與，他感到相當可惜。

陳約臨陳欣茵接棒遊日泰

除了嚴崇天帶隊遊覽首爾，跟在韓老朋友一起探索當地年輕人的遊玩勝地和感受當地文化外，之後會有陳約臨和陳欣茵帶大家去日本和泰國。

《快閃泰日韓》 HOY TV

9月2日起逢周一至五晚上9時播映