韓國最耀眼香港之星頒獎禮 謝安琪獲獎沾沾自喜 林保怡伍允龍齊奪男演員獎

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

林保怡對獲獎感開心，「有獎攞一定要親身出席，電影《白日之下》受歡迎，引起很大迴響，令我有機會入圍金馬獎和金像獎，現在更加獲得最耀眼男演員獎」。他剛完成無綫劇《刑偵12》，稱每次拍完劇都不適，可能工作時拉得太緊，一放鬆就病，今次是喉嚨痛。會否外遊休息？他稱工作為先，最重要拍些好戲給大家睇。

伍允龍傷癒 起飛腳無問題

伍允龍認為得獎是《九龍城寨之圍城》台前幕後功勞，能參與該片感榮幸，「《九龍城寨》為我帶來很多機會，繼之前赴紐約和洛杉磯，稍後會到德國、葡萄牙及日本宣傳」。他之前拍電影《運鈔車大劫案》發生意外，腳部受傷，目前康復得不錯，上周已返內地補拍戲分，雖兩個月沒起飛腳，但應付到，拍一次就搞掂，「因為久沒操練，消瘦不少，現在要開始操練，仍要接受物理治療」。

謝安琪稱很少拍電影和劇集，獲最耀眼女演員獎感開心，她笑說：「心裏面沾沾自喜。」她透露有電影接洽中，希望未來有更多演出機會，「老公張繼聰和子女運動量大，最近他們的親子活動是齊齊拔罐及用筋膜刀放鬆肌肉，我不敢，只在他們身邊剪指甲，我都有幫他們拔罐」。

唐詩詠讚方力申有問必答

獲頒全方位藝人的方力申表示初出道已是運動員、學生及藝人，現在很多藝人都是全方位，最重要勇於嘗試，不怕失敗。

在旁的唐詩詠認同，稱離巢無綫後有不同嘗試，做網台主持和創作動畫片，未來希望做舞台劇。她感謝方力申願意擔任其網台節目嘉賓，「訪問時他有問必答，連尖銳問題都不抗拒，例如當年為何不追我都照答」。提到早前出席監製王心慰榮休宴，被指未有上載鄭嘉穎太太陳凱琳的照片惹不和傳聞。唐詩詠叫大家別那麼敏感，跟陳凱琳有傾偈但沒合照，所以沒照片上載。

黃秋生牙痛兼有鼻瘜肉

黃秋生頒最耀眼女演員和最耀眼電影獎。被問到早前在台灣透露因膽固醇和血壓高，醫生指不做手術可能會死一事。他表示經法國老師介紹一種飲醋方法及做運動減了10磅，現在身體已沒大礙，但最近牙痛及發現有鼻瘜肉，要趕快醫治，因稍後赴加拿大拍戲，「電影由幾個故事組成，我演的故事講移民華人，會在當地拍兩星期」。他在台灣經營小生意，賣急凍叉燒包，快將上架及展開宣傳，至於商品名字，他笑稱叫「羽毛球叉燒包」。

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