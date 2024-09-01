柳應廷亞博騷打太鼓送驚喜 MC邊唱邊食棒棒糖

Jer自爆狀態麻麻

完騷後兩人一起受訪，MC表示與Jer太耐沒合作，最初有點生疏，幸經綵排後已培養出默契。問會否再合作？MC稱很想，但開騷需要付出高強度，擔心體力未必應付到。Jer說：「我今（前）日狀態麻麻，不知是否轉天氣，覺得氣管差，加上心情緊張，不太滿意自己的發揮，尾場演出前要出盡方法潤喉。」MC稱開工會帶備喉嚨急救箱，會跟Jer分享保養心得，他說：「剛才表演時一邊食糖，是舞台效果設計，想增加玩味，其實是潤喉糖，都會給一支Jer。」

MC考慮下次騷肌

MC著厚衫表演熱到爆汗，他表示一向大汗，因換衫上落台急趕所致，跟服裝無關，下次會考慮赤膊騷肌。Jer也期待配合歌曲展現線條，但未敢跟隊友邱士縉鬥健碩，自認飲食方面不夠節制。提到隊友江生（AK）憑劇集《打天下2》角逐「2024亞洲內容獎及全球串流作品獎」最佳男新人，Jer祝福AK攞獎，又稱對演戲感興趣，希望多線發展。前晚捧場藝人有MIRROR成員邱士縉與女友李炘頤、李駿傑、蔡卓妍及陳蕾等。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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