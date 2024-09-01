明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

柳應廷亞博騷打太鼓送驚喜 MC邊唱邊食棒棒糖

柳應廷伙拍MC開騷 氣管毛病影響演出 不滿意台上發揮

【明報專訊】柳應廷（Jer）與張天賦（MC）一連兩場《KATCH OUR LIFE Jer柳應廷 X MC張天賦音樂會》前晚在亞博開鑼。Jer與MC有不少合作，包括合唱、彈結他，以及在巨形牢籠內交換唱《狂人日記》與《小心地滑》，其間MC邊唱邊食棒棒糖，Jer則加插單人打太鼓表演送驚喜，引得台下觀眾尖叫不斷。兩人在台上稱期待合作已久，Jer說：「之前為MC演唱會任嘉賓未夠喉，今次能一起開騷，終於有真正的音樂交流，好開心。」MC形容舞台加入巨型膠囊藥丸裝置，營造精神病院的感覺，「Jer是我幻想出來的人類，陪我一齊癲」。Jer取笑MC在場館跑來跑去親近觀眾，順便當操體能。

Jer自爆狀態麻麻

完騷後兩人一起受訪，MC表示與Jer太耐沒合作，最初有點生疏，幸經綵排後已培養出默契。問會否再合作？MC稱很想，但開騷需要付出高強度，擔心體力未必應付到。Jer說：「我今（前）日狀態麻麻，不知是否轉天氣，覺得氣管差，加上心情緊張，不太滿意自己的發揮，尾場演出前要出盡方法潤喉。」MC稱開工會帶備喉嚨急救箱，會跟Jer分享保養心得，他說：「剛才表演時一邊食糖，是舞台效果設計，想增加玩味，其實是潤喉糖，都會給一支Jer。」

MC考慮下次騷肌

MC著厚衫表演熱到爆汗，他表示一向大汗，因換衫上落台急趕所致，跟服裝無關，下次會考慮赤膊騷肌。Jer也期待配合歌曲展現線條，但未敢跟隊友邱士縉鬥健碩，自認飲食方面不夠節制。提到隊友江生（AK）憑劇集《打天下2》角逐「2024亞洲內容獎及全球串流作品獎」最佳男新人，Jer祝福AK攞獎，又稱對演戲感興趣，希望多線發展。前晚捧場藝人有MIRROR成員邱士縉與女友李炘頤、李駿傑、蔡卓妍及陳蕾等。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕張天賦（MC） 柳應廷（Jer）

上 / 下一篇新聞