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娛樂

拒回巢無綫拍劇 鄭伊健認時運高 聽唔到網民批評

【明報專訊】鄭伊健、陳慧珊、楊偲泳及張文傑前晚到柴灣出席新車發布會。伊健太太蒙嘉慧最近回港傳是避天災，他澄清是為工作。夫妻日前吃魚蛋粉被網民指慳家及批評「走樣」。

食魚蛋粉不是為慳家

伊健認為食魚蛋粉好正常，無論搵多少錢，食到香港特式美食已很開心。至於被評「走樣」，他大方道：「無所謂，人隨時間都會改變，把口響人度，唔關我事，我就聽唔到，時運高。」呼籲大家執相才上載。他早前到台灣宣傳演唱會，亮相節目被徐熙娣（小S）攬攬，他笑說：「她幫我啫！大家認識很久。」

網上流傳當年宣萱在節目不滿無綫重用經常遲到的歌手片段，見伊健拍手贊同。他稱仍記得此事，「這是事實，當年我由演員剛轉做歌手，仍要遵守演員規律。點解我拍手？因我得不到益處，受苦的是我」。他稱就算有這個特權也不會遲到，因已故師父羅文永遠有早無遲。

無綫深夜重播伊健主演的劇集《隨時候命》，他笑言聽到有人話好睇，奇怪為何現在才覺得好睇。提到好友黎諾懿想他回巢拍劇？伊健說：「唔好喇！很難得建立到友誼，我們到現在還經常一起食飯，我拍這套劇認識黎諾懿，教識他很多唔好嘅嘢！」

陳慧珊未想復出 楊偲泳少見男友

淡出幕前多年的陳慧珊擔任大會司儀，透露在港大修讀教育博士學位已8年，完成論文後將會畢業。談到好拍檔林保怡拍無綫劇《刑偵12》，會否有戲癮想再拍劇？她認為有機會可以嘗試，但目前未有想法。楊偲泳最近跟男友張振朗很少見。問如何維繫關係？她說：「平時在電視上見到他，大家現時都專注事業發展。」她最近再做姑姐，問可希望快點做媽媽？她說：「不好了，我很享受做姑姐，可以教侄仔做百厭事。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕蒙嘉慧 張文傑 楊偲泳 陳慧珊 鄭伊健

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