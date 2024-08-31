【開箱】《長腿》 刀仔鋸大樹宣傳策略居功 留伏筆拍續集

受《沉默的羔羊》啓發

《長腿》講述新晉FBI探員莉擁有超強神秘的第六感，奉命調查橫跨30年的連環滅門謀殺案。莉由署名「長腿」的詭異信件展開調查，一系列解碼後，發現所有遇害家庭都有一個共通點：有一名14號生日的小女生。隨着調查愈深入，謎團即將解開之際，莉意外發現「長腿」和自己的童年噩夢有着不尋常連結，隱藏多年的黑暗秘密即將揭曉。

此片由《鬼故事之家》奧斯古柏堅斯（Osgood Perkins）身兼編導兩職，尼古拉斯基治演出之外，又擔任監製，《天煞地球反擊戰：復甦紀元》女星美卡夢露（Maika Monroe）飾演主角莉。據報導演受經典《沉默的羔羊》啓發，特別安排女主角是FBI新人，跟《沉》片茱迪科士打（Jodie Foster）的角色設定一樣，而且同樣以連環兇案為主軸。然而《沉》片有茱迪和安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）的精湛演出，尤其後者扮演食人博士，不用見血，無須猙獰面孔，單憑優雅的舉手投足，已示範何謂「不寒而慄」。《長腿》劇本卻先天不足，尋兇線索犯駁，但牽涉到撒旦與巫術，便似一切成理；以此鋪排，到最後揭盅誰是幫兇，卻削弱了戲劇效果。不過奧斯古柏堅斯在營造氣氛方面，成績算不錯；也有嚇人伎倆，例如像真度高的公仔，以及尼古拉斯基治的演出和怪異造型。

今年1月展開宣傳攻勢

《長腿》最成功是負責發行的Neon電影公司宣傳策略，此片已成為今年美國最賣座的獨立電影，《長腿》亦是發行過《墮下的對證》及《上流寄生族》的Neon，歷來最高收之作。《長腿》跟當年刀仔鋸大樹成功範例《死亡習作》的行銷策略相似，一樣主打「創意和驚喜」的guerrilla marketing模式，連導演奧斯古柏堅斯也大讚方法奏效。《長腿》的宣傳把電視廣告摒除在外，主要集中在網上內容；今年1月開始發放先導預告，之後陸續透過劇照、片段及謎團般的信息引起觀衆關注。Neon在YouTube發放了11條電影相關片段，錄得超過3000萬瀏覽次數；另外，自1月開始每套在美國上映的恐怖片，也會伴隨《長腿》的預告片，卻不提電影名稱，引起觀衆好奇。6月中，在《西雅圖時報》登廣告令人聯想起「黃道12宮殺手」（Zodiac Killer），該著名連環兇案與密碼符號有關，讓觀衆知道《長腿》也是類近故事。到電影正式上映前一星期，Neon再發布片段講述美卡夢露的角色在疑犯室審問尼古拉斯基治經過，拍攝前製作人把儀器掛在美卡身上量度其心跳，但由始至終基治都沒有露面，對其角色保持神秘感。《長腿》正式上映後，則以尋找片中魔鬼影像為宣傳手法，一直保持熱度，難怪在北美此片票房超過7360萬港元（約5.74億港元）。

上映日期：8月29日