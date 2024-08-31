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娛樂

釜山影展串流作品 AK角逐新人獎

【明報專訊】第29屆釜山國際電影節10月2日至11日舉行，其中2024亞洲內容及全球串流作品獎於10月6日舉行頒獎禮。該頒獎禮自2019年起舉辦，早年名為亞洲內容大獎，旨在表揚亞洲地區影視串流平台作品。大會昨公布提名名單，Netflix印尼劇《香煙女孩》及韓劇《殺人者的難堪》各有4項提名，暫時領先，《繁花》則獲3項提名緊隨其後。

林依晨周迅爭視后

《香煙女孩》角逐最佳創意大獎、導演、女主角及男配角；《殺人者的難堪》除角逐最佳創意大獎，還獲最佳男主角、男配角及男新人提名。兩劇將與內地劇《繁花》、韓劇《精神病房也會迎來清晨》、泰劇《咒中人》及日劇《Vivant》角逐至高榮譽最佳創意大獎。最佳串流平台節目獎6部作品入圍，包括韓劇《少年時代》、《死期將至》和《逆貧大叔》、內地劇《墨雨雲間》、台劇《正港分局》及印度劇《情迷希拉曼地：璀璨名姝》。

獲提名最佳男主角的有《繁花》胡歌、韓劇《少年時代》任時完、《殺人者的難堪》崔宇植、《無路可走：輪盤賭》趙震雄、台劇《正港分局》許光漢、《有生之年》吳慷仁及日劇《Vivant》堺雅仁，競爭十分激烈。《香煙女孩》Dian Sastrowardoyo、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英、《背著善宰跑》金惠允、《Eye Love You》二階堂富美、《不夠善良的我們》林依晨及《不完美受害人》周迅，將角逐視后殊榮；其中朴寶英早前在青龍獎封視后，被看高一線。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）憑ViuTV劇集《打天下2》入圍最佳男新人，亦是今屆唯一香港代表，為港增光；AK會跟泰劇《咒中人》Metawin Opas-iamkajorn（Win）、日劇《Eye Love You》韓星蔡鍾協、韓劇《殺人者的難堪》金耀漢、《背著善宰跑》邊佑錫及台劇《誰是被害者2》曾敬驊爭獎。

文：蘇珮欣

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