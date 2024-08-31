明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

參賽片《Maria》威尼斯首映 料角逐明年奧斯卡 安祖蓮娜演歌劇名伶獲激讚

【明報專訊】第81屆威尼斯影展前晚輪到《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的參賽片《Maria》登場，她在記者會表示花了7個月時間準備歌劇名伶瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）的角色，結果首映禮後贏得現場觀衆起立鼓掌8分鐘，安祖蓮娜感動得熱淚盈眶；不少美媒認為《Maria》是其代表作之一，有機會在來年奧斯卡再次問鼎影后殊榮。

角逐威尼斯最高榮譽金獅獎的《Maria》，由《蜘蛛網中的女孩》史特芬尼特（Steven Knight）編劇及《史賓沙》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導，後者擅長拍傳記片，前作先後以積琪蓮甘迺迪及戴妃為主角，並由妮坦莉寶雯（Natalie Portman）和姬絲汀史超域（Kristen Stewart）飾演，兩人分別獲奧斯卡最佳女主角提名。今次參賽片《Maria》則由安祖蓮娜祖莉飾演歌劇名伶瑪麗亞卡拉絲。

開鏡前受訓7個月

瑪麗亞卡拉絲是美籍希臘女高音，有高超演唱技巧和超凡表演能力，能勝任各種風格的歌劇，被認為是史上最有影響力的女高音之一。她與希臘船王奧納西斯（Aristotle Onassis）的一段複雜感情，也備受公衆關注；據報《Maria》集中講述1970年代她獨居巴黎的最後歲月。安祖蓮娜祖莉在記者會表示自己從未曾公開演唱，所以十分緊張，為了演好瑪麗亞卡拉絲一角，開鏡前接受了近7個月特訓，包括由專業歌唱家指導如何運氣和學習瑪麗亞的形體動作，深陷角色的程度「甚至讓我沒察覺需要接受治療」。安祖蓮娜稱最大的挑戰並非技巧上，而是情感方面如何表達，幾乎獻出了自己每一個部分。有記者問她覺得自己哪方面與瑪麗亞最相似，「她極端柔弱的部分，而世上好像沒有空間讓她展露自己真正柔弱的一面，對於她的脆弱我感同身受」。

據美媒報道，《Maria》放映後，現場觀衆起立鼓掌長達8分鐘，安祖蓮娜祖莉感動得熱淚盈眶，英美媒的影評亦大讚她的演出，認為是其代表作之一，讓人重新認識她其實是非常認真的演員，看好她來年可繼《換命謊言》後，再度角逐奧斯卡最佳女主角。對於獎項，安祖蓮娜稱並非最重要，「如果有對此片的鼓勵，我會很感恩，但我最害怕的是讓瑪麗亞卡拉絲的粉絲失望，損害到她」。

《索命書》試片未播完觀衆走光

另一方面，《羅馬》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）編導新劇《索命書》（Disclaimer），將於10月11日在影視串流平台Apple TV+上架，他前日亦聯同主角兼金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《冰風暴》奇雲格連（Kevin Kline）、《波叔出城》英國諧星沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）、《犬山記》高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）及《魷魚遊戲》韓國女星鄭浩妍等演員到威尼斯宣傳；小天后Olivia Rodrigo據報亦現身觀衆席，被指前來支持有份演出的男友路易斯帕特奇（Louis Partridge）。

據悉《索命書》首映禮後觀衆起立鼓掌5分鐘，看來反應不錯。不過Hollywood Reporter報道，該劇試片期間接連放映3集，接近3小時片長，未知是難看還是太長關係，播放完第2集，觀衆已經走光。《索命書》改編自Renee Knight的同名小說，全劇共7集，講述知名紀錄片女導演收到神秘人寄來的小說，發現書中的主角正是自己，並提及她不願回首的過去。

相關字詞﹕姬蒂白蘭芝 索命書 瑪麗亞卡拉絲 安祖蓮娜祖莉 威尼斯影展

上 / 下一篇新聞