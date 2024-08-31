參賽片《Maria》威尼斯首映 料角逐明年奧斯卡 安祖蓮娜演歌劇名伶獲激讚

角逐威尼斯最高榮譽金獅獎的《Maria》，由《蜘蛛網中的女孩》史特芬尼特（Steven Knight）編劇及《史賓沙》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導，後者擅長拍傳記片，前作先後以積琪蓮甘迺迪及戴妃為主角，並由妮坦莉寶雯（Natalie Portman）和姬絲汀史超域（Kristen Stewart）飾演，兩人分別獲奧斯卡最佳女主角提名。今次參賽片《Maria》則由安祖蓮娜祖莉飾演歌劇名伶瑪麗亞卡拉絲。

開鏡前受訓7個月

瑪麗亞卡拉絲是美籍希臘女高音，有高超演唱技巧和超凡表演能力，能勝任各種風格的歌劇，被認為是史上最有影響力的女高音之一。她與希臘船王奧納西斯（Aristotle Onassis）的一段複雜感情，也備受公衆關注；據報《Maria》集中講述1970年代她獨居巴黎的最後歲月。安祖蓮娜祖莉在記者會表示自己從未曾公開演唱，所以十分緊張，為了演好瑪麗亞卡拉絲一角，開鏡前接受了近7個月特訓，包括由專業歌唱家指導如何運氣和學習瑪麗亞的形體動作，深陷角色的程度「甚至讓我沒察覺需要接受治療」。安祖蓮娜稱最大的挑戰並非技巧上，而是情感方面如何表達，幾乎獻出了自己每一個部分。有記者問她覺得自己哪方面與瑪麗亞最相似，「她極端柔弱的部分，而世上好像沒有空間讓她展露自己真正柔弱的一面，對於她的脆弱我感同身受」。

據美媒報道，《Maria》放映後，現場觀衆起立鼓掌長達8分鐘，安祖蓮娜祖莉感動得熱淚盈眶，英美媒的影評亦大讚她的演出，認為是其代表作之一，讓人重新認識她其實是非常認真的演員，看好她來年可繼《換命謊言》後，再度角逐奧斯卡最佳女主角。對於獎項，安祖蓮娜稱並非最重要，「如果有對此片的鼓勵，我會很感恩，但我最害怕的是讓瑪麗亞卡拉絲的粉絲失望，損害到她」。

《索命書》試片未播完觀衆走光

另一方面，《羅馬》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）編導新劇《索命書》（Disclaimer），將於10月11日在影視串流平台Apple TV+上架，他前日亦聯同主角兼金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《冰風暴》奇雲格連（Kevin Kline）、《波叔出城》英國諧星沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）、《犬山記》高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）及《魷魚遊戲》韓國女星鄭浩妍等演員到威尼斯宣傳；小天后Olivia Rodrigo據報亦現身觀衆席，被指前來支持有份演出的男友路易斯帕特奇（Louis Partridge）。

據悉《索命書》首映禮後觀衆起立鼓掌5分鐘，看來反應不錯。不過Hollywood Reporter報道，該劇試片期間接連放映3集，接近3小時片長，未知是難看還是太長關係，播放完第2集，觀衆已經走光。《索命書》改編自Renee Knight的同名小說，全劇共7集，講述知名紀錄片女導演收到神秘人寄來的小說，發現書中的主角正是自己，並提及她不願回首的過去。