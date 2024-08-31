梁釗峰38歲生日送大禮冧粉絲

玩遊戲時，粉絲致電釗峰回答問題，他走入房間與場外的粉絲對話。釗峰稱好開心見到大家，透過玩遊戲加深互相了解。他又準備3份神秘大獎回禮，3名幸運兒分別讀出獎品，首名幸運兒說：「你唔需要沿途歷險，『原圖』到手了。」粉絲估中是釗峰的騷肉相。第二份獎品是私約玩桌上遊戲，釗峰表示挑選了自己很喜歡的遊戲，更承諾會跟抽中的幸運粉絲玩。最後一份終極大獎令全場陷入瘋狂，當幸運兒讀出「我得到教授送我返屋企券一次」時，全場尖叫。經理人補充說：「車入面是會有其他同事。」釗峰笑說：「我好希望送他們一程，是一張好暖心的『返屋企券』，陪伴好緊要，送他們返屋企都幾sweet。」生日會尾聲，釗峰逐一跟粉絲合照，他透露前一晚天光才睡，「忙舞台劇排練同新歌錄音，差不多凌晨三四點才離開錄音室，但我好樂在其中。我的口號是『釗峰生日，大家開心』，大家開心最緊要」。

娛樂組

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