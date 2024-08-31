明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

梁釗峰38歲生日送大禮冧粉絲

梁釗峰明天生日送大禮 頭獎親自開車送粉絲回家

【明報專訊】梁釗峰今日38歲生日，日前與粉絲開派對慶祝，獲粉絲送上以跑步為題的生日蛋糕。歌迷會又特別準備「2023-2024年度峰心學院年終考試」，包括音樂題及喜好題等，測試大家對偶像的了解，釗峰擔任教授親自改卷。

玩遊戲時，粉絲致電釗峰回答問題，他走入房間與場外的粉絲對話。釗峰稱好開心見到大家，透過玩遊戲加深互相了解。他又準備3份神秘大獎回禮，3名幸運兒分別讀出獎品，首名幸運兒說：「你唔需要沿途歷險，『原圖』到手了。」粉絲估中是釗峰的騷肉相。第二份獎品是私約玩桌上遊戲，釗峰表示挑選了自己很喜歡的遊戲，更承諾會跟抽中的幸運粉絲玩。最後一份終極大獎令全場陷入瘋狂，當幸運兒讀出「我得到教授送我返屋企券一次」時，全場尖叫。經理人補充說：「車入面是會有其他同事。」釗峰笑說：「我好希望送他們一程，是一張好暖心的『返屋企券』，陪伴好緊要，送他們返屋企都幾sweet。」生日會尾聲，釗峰逐一跟粉絲合照，他透露前一晚天光才睡，「忙舞台劇排練同新歌錄音，差不多凌晨三四點才離開錄音室，但我好樂在其中。我的口號是『釗峰生日，大家開心』，大家開心最緊要」。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕梁釗峰

上 / 下一篇新聞