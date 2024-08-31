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娛樂

MC玩交友App解悶 鄧麗欣險墮騙局 吳君如憶上網識朋友被相片嚇驚

吳君如曾上網識異性 鄧麗欣險墮騙局 MC問母借錢度難關

【明報專訊】吳君如、鄧麗欣（Stephy）及張天賦（MC）在電影《我談的那場戀愛》首度合作帶出新鮮感，他們開心憑該片互相認識，可惜角色關係微妙，只能間接交流，君如與Stephy甚至沒有同場見面，Stephy與MC只得幾場對手戲，期待未來再有合作機會。該片將網絡詐騙議題帶到大銀幕，Stephy自爆曾遇網騙，幸機警拆穿騙局。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

吳君如、Stephy及MC對網絡詐騙議題有共鳴，認為現今世代騙徒手法層出不窮，希望透過電影帶出警世作用，不要輕易信人，防止財產受損。Stephy自爆曾遇過網上騙局，差點受騙，「朋友透過IG（Instagram）問我借錢，信息寫的字眼很奇怪，我用其他途徑聯絡該朋友，發現對方的帳戶被騙徒入侵，靠機警拆穿件事」。MC稱友人曾被騙財數萬元，「朋友接到熟人facetime來電稱有急事借錢，後來發現是騙徒盜取對方的面部資料，錄像行騙」。

Stephy與男友相處開心

MC覺得現今科技看似拉近人與人之間關係，其實是製造多一個屏障，很多人與事變得虛幻，他除開官方帳戶外，私下甚少在網上識新朋友，但好多時會被人冒充身分。他最近試玩純文字交友App，當聊天解悶，認為一段關係應該有邂逅元素，識女仔要由朋友開始。是否女仔主動認識他？他說一半一半，如喜歡會主動出擊，是敢愛敢恨的人。Stephy害怕不真實感覺，無想過以網上交友程式結識對象，「我比較相信面對面感覺，一切要從朋友相處開始」。蜜運中的她笑認與圈外男友相處開心，「每個女生都享受被疼愛，對方傳短訊關心我，當然開心」。

吳君如稱年輕時流行透過電腦玩ICQ程式認識新朋友，「有個網友來自美國德薩斯州，他提議跟我交換照片，我叫他先傳相過來，幻想似德國工程師或有張天賦的外形，結果一睇相幻想消失，嚇到跑掉」。她現在跟老公陳可辛有傳信息維繫感情，但已當女兒是情人，「每逢她致電給我，會好冧，當是情人。（陳可辛是什麼位置？）他是家人」。

片中君如演性格挑剔的專業人士，因丈夫逝世，在寂寞又缺乏愛下玩交友App墮入騙局，被騙巨款。她看劇本曾質疑劇情，但考慮現實有不少同類受騙個案，說服她接演，「導演寫這個角色做了資料蒐集。我經常睇新聞都不明，會問『有冇咁蠢呀，咁易被人呃？』但原來真的有人信，我都好投入去演」。若身邊人有財政困難，會否提供協助？君如說：「跟身邊人最好財政獨立，不過有些人真的需要江湖救急，如果知道有困難都會幫，但攞錢炒賣、賭博就不會幫。」

MC曾問媽媽借錢渡難關

MC自爆出道前經歷低潮，加上不生性，經濟陷入困局，試過借錢捱過難關，「好難開口向異性借錢，但身邊好兄弟都窮，唯有問媽媽借錢，會叫我慳住使」。君如讚MC是孝順仔，到日本取景時帶長腳蟹回港孝敬媽媽。MC說：「媽媽喜歡長腳蟹，那次我捧兩大箱回來。」

君如笑言將來跟Stephy拍戲拒演情敵，怕不夠爭，因Stephy片中有場幫MC打呔鏡頭，MC面紅。Stephy笑說：「我不敢跟君如爭就真。」MC表示拍攝時心情緊張，加上面對異性「面皮薄」，容易面紅，「 之前我拍MV，有女主角在場都好緊張，要時間熱身，我會主動撩人傾偈混熟」。君如即主持上身，追問MC撩女仔傾偈，怕不怕令人錯誤接收不同信息？MC說：「無辦法，做這行避不開緋聞。」君如向MC傳授社交技巧，建議對初認識的朋友保持簡單、禮貌問候，可減少惹麻煩。

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相關字詞﹕我談的那場戀愛 張天賦 鄧麗欣 吳君如

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