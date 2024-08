【明報專訊】Louie讀書時分享我的志願是唱歌演戲,被全班同學取笑不切實際。多年後一班同學相聚,他們沒有達成當年志願,只有Louie講得出做得到,他笑說:「佢哋各方面都好成功,有做了爺爺,也有掙夠退休享受生活,我則繼續自己喜歡的生活。」問是否選擇單身?一向鮮透露感情事的他說:「我當然想跟別人一起過,但我覺得單身沒什麼不開心,我都單身5年,覺得挺享受的。我有好多惜我的朋友,I am alone but I am not lonely。不過我唔會話以後都單身,有機會都會再接受別人,一起生活到老。」