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娛樂

10月開騷賀70大壽兼入行50周年 賈思樂視胡楓為目標 唱到90+

賈思樂10月開騷慶祝兩大日子 視胡楓為目標 90歲後繼續唱

【明報專訊】賈思樂（Louie）10月迎70歲，人生七十古來稀，他跟古稀老人難令人有聯想，早已習慣別人知道他真實年齡後表現驚訝的樣子，還問他「點解你咁後生？」Louie 70大壽開演唱會兼慶祝入行50周年。不懂看中文的混血兒活躍香港娛樂圈半世紀，他引以為傲。Louie視胡楓為目標，逾90歲開演唱會，「如果我可以一直唱到90幾歲，why not？」他又細數50年來的喜與悲，曾因母親離世導致抑鬱錯失機會，5個圈中摯友因重病離世，讓他更珍惜當下。

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

2019年，Louie原本在文化中心有兩場演唱會，受當時社會運動影響，未能舉行第2場，5年來他沒有工作計劃，養尊處優又去旅行，直至「身前行動」創會主席廖安麗告訴他機構「缺水」，給他原因啟動工作去籌錢，他笑說：「朋友知道我開演唱會，開玩笑問『等錢使呀？』、『你咪退咗休囉？』除咗籌錢，我又貪心想現場逾千觀眾為我唱生日歌，我在演藝界工作50年是里程碑，也值得慶祝。」

無抵押層樓做製作

Louie是這個演唱會的老闆，「大家放心，我沒抵押層樓做製作（2011年投資《蝦仔爹哋舞台劇》將寓所抵押），你以為我瘋了嗎？這個年紀想瞓街咩！」問Louie是否要挑戰胡楓（修哥）的最高齡開演唱會紀錄？他說：「如果觀眾想睇我，可以一直唱到90幾歲，why not？我很喜歡修哥與羅蘭姐，佢哋age gracefully，我都想咁幸福，不要說到什麼年紀就不能玩，我70歲都喜歡玩，我有能力有體力又有朋友支持，不應浪費！」

駐顏秘訣開朗包容

Louie於1954年10月1日出生，經常被問駐顏秘訣，「我去銀行，職員看我的身分證後會問『賈生，你食乜嘢㗎？』我會說多謝！天生麗質要多謝父母的優良基因，我的哥哥姐姐都好後生。大家知我貪靚，多年前因皮膚敏感要睇皮膚醫生，對方說我是他的偶像，年輕時模仿我留長髮又學踩單車。醫生提議我每月到醫務所做一次皮膚保養，不需打針亦分毫不收，更沒有宣傳責任。他說不想我老，因我是他心目中的賈思樂。12年也免費，不過醫生快要移民，我唔捨得，但我都靚了好多年」。他說保持開朗也是心得，「我唔係愁眉苦面的人，不會經常抱怨。世界不是永遠都咁漂亮，我睇每一樣東西會多看好的一方面，有需要的就包容或改善，若兩者也不行就放下，這是我的做人哲學」。

談到將踏入70歲的感受，他說：「我覺得沒有太大分別，一樣是吃喝、開心，但身體機能或不及60歲咁好，體力差了，人人都會老。無論幾多歲都一樣開心、享受。」他不認為到了某年齡便要退休，「工作上能給我快樂就繼續做，我不會理別人怎樣看，我會行自己的方向」。

母離世抑鬱暴肥

Louie是澳葡混血兒，1974年由澳門到香港參加無綫歌唱選秀節目《聲寶之夜》，1976年甘國亮邀他主演劇集《少年十五二十時》並走紅，他說：「那時我不懂珍惜，若當時有經理人幫我看遠一些，我應該在紅館開個唱。」他曾到台灣發展，拍電影當男主角、任節目主持又出唱片，有日在台灣接到母親離世噩耗，即趕返香港，心情跌谷底導致抑鬱，不想見人亦不肯工作。台灣唱片公司勸他復工，但他只想吃東西變得暴肥，失去方向，「幸好廖安麗與狄寶娜摩亞知我需要專業人士幫助，拉我出來見心理醫生。逐漸回正軌，當我想返台灣工作時已錯過大好機會！若當時有經理人在身邊給我警告，可能情况不同，結果我受了很大教訓。之後知道要珍惜機會，做自己喜歡的事情，至今仍很感恩」。

1988年，Louie代表香港參加在馬來西亞舉行的歌唱大賽，他勝出是人生最光輝時刻。另一讓他引以為傲的大project是投資《蝦仔爹哋舞台劇》，一呼百應下，鄭秀文、陳奕迅、容祖兒、楊千嬅、鄭裕玲、曾志偉、苗僑偉及黃日華等皆不問酬勞上台支持，他笑說：「原本只想種一朵花，卻成為一棵大樹，誰說香港藝人現實無情？」

難忘痛失5摯友

Louie有不少圈中好友，50年來亦經歷好友離開，他說：「我好樂觀，但面對好友離開是最痛的，我救不到他們，再不能見面。『鬼婆』劉敏儀都是半唐番，所以我哋好好朋友，她是鼻咽癌走的。明珠台的關朝聰，當年我跟他和狄寶娜摩亞經常去Disco，他染愛滋病，記得去探望他時，幾乎認不到他，後來他返加拿大便走了。」Louie續道：「我跟羅文是好朋友，他是大明星，我是small potato，他視我為朋友。羅文到美國登台，我做司儀，在當地帶我去Disco蒲。他患癌症後期不想見人，但讓我探望，當時他臥牀，說話兩三分鐘就累得睡了，這是我見他最後一面。我跟余綺霞是死黨，我住第一城時，她與陳玉蓮會到我家傾偈，她們瞓廳過夜，又一起去茶餐廳食早餐。她經歷澳洲車禍後以為大步檻過，想不到有次食飯，她對我說患癌而且很嚴重。有段日子她凌晨進出醫院，皆是我接送的，最後一次到醫院陪她過生日，幾日後就走了！還有我的小天使羅慧娟，有人說她是『女版賈思樂』，我哋性格好似。她告訴我患癌病時已是第四期，醫生說只有一年命，她的丈夫找醫生花很多錢，將一年延至兩年，最後還是離開了！」

場地提供：The Dutch

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