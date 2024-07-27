【娛樂場】《BIG 816》 癌童化身動畫戰士對抗病魔軍團

《BIG 816》講述6個來自不同背景的小孩，一同住進816兒童癌症病房。816病房的小孩身上都畫上了勇士的印記，這是跟病魔纏鬥的徽章，整日鬧哄哄的病房裏，有在動物園長大的源源（鄭又菲飾）、老躲在自製機器人內的是延、騎着車在醫院走廊冒險的羅恆、屁股長了腫瘤只能穿裙子的努拉、厭世音樂少女珈農（于卉喬飾）與情竇初開的中二少男大杉，以及老是吵架鬥嘴，但到緊要關頭卻又互相扶持的家長們。

6個家庭互扶持有笑有淚

「在癌症病房裏，每一個孩子都想活。」6個家庭用愛相互扶持，在醫院病房裏共享歡笑與淚水。金鐘獎戲劇節目女配角得主曾沛慈飾演鄭又菲媽媽，范逸臣與田中千繪繼電影《海角七號》，相隔15年再度合作，被笑指愛情長跑開花結果，二人戲中演病童大杉的父母。

《你的名字》美術指導參與動畫

魏德聖首次執導溫馨家庭題材電影，受訪時提到因為多年前看電視紀錄片，訪問一個因骨癌要截肢的女孩，她只有一隻腳，手指也少了幾隻，非常樂觀又愛笑。他感到震撼獲啟發，想到在兒童癌症病房裏，集一班孩子、少男少女，有單純的友情、戀愛、離別與重逢的經歷，原本平凡的事因發生的地點是癌症病房，變得不平凡。

《BIG 816》結合動畫與真人拍攝，魏德聖解釋因現實世界的病童不能自由活動，在動畫世界，他們擁有無限的可能，故以動畫形式將他們變為小勇士奮力對抗惡魔軍團。參與動畫團隊有日本知名美術指導丹治匠，他曾擔任新海誠電影《你的名字》、《鈴芽之旅》的美術指導。

魏德聖偕最佳新演員來港宣傳

魏德聖除跟最佳新演員得主鄭又菲來港宣傳《BIG 816》，還會出席8月31與9月1日舉行的「魏德聖導演作品展」映後分享會跟香港觀眾交流。作品展選了魏德聖執導或編劇的4部電影，包括《海角七號》、《KANO》、《52Hz I Love You》與《BIG 816》。明天（31日）起，逢周五至周日，港澳共9間戲院有限定場次。