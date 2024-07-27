明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《BIG 816》 癌童化身動畫戰士對抗病魔軍團

【明報專訊】台灣金馬獎導演魏德聖新作《BIG 816》將於9月19日香港上映，此片去年底在台灣首映後，今年再重映，有以包場形式上映，已逾千次，破台灣最高包場紀錄，不少觀眾睇完再睇回味。電影以輕鬆方式帶來動人的生命教育，榮獲上月舉行的台北電影節「台北電影獎」最佳新演員及最佳視覺效果。有網民分享觀後感：「真的是又哭又笑的電影，搞得情緒很忙碌！」

《BIG 816》講述6個來自不同背景的小孩，一同住進816兒童癌症病房。816病房的小孩身上都畫上了勇士的印記，這是跟病魔纏鬥的徽章，整日鬧哄哄的病房裏，有在動物園長大的源源（鄭又菲飾）、老躲在自製機器人內的是延、騎着車在醫院走廊冒險的羅恆、屁股長了腫瘤只能穿裙子的努拉、厭世音樂少女珈農（于卉喬飾）與情竇初開的中二少男大杉，以及老是吵架鬥嘴，但到緊要關頭卻又互相扶持的家長們。

6個家庭互扶持有笑有淚

「在癌症病房裏，每一個孩子都想活。」6個家庭用愛相互扶持，在醫院病房裏共享歡笑與淚水。金鐘獎戲劇節目女配角得主曾沛慈飾演鄭又菲媽媽，范逸臣與田中千繪繼電影《海角七號》，相隔15年再度合作，被笑指愛情長跑開花結果，二人戲中演病童大杉的父母。

《你的名字》美術指導參與動畫

魏德聖首次執導溫馨家庭題材電影，受訪時提到因為多年前看電視紀錄片，訪問一個因骨癌要截肢的女孩，她只有一隻腳，手指也少了幾隻，非常樂觀又愛笑。他感到震撼獲啟發，想到在兒童癌症病房裏，集一班孩子、少男少女，有單純的友情、戀愛、離別與重逢的經歷，原本平凡的事因發生的地點是癌症病房，變得不平凡。

《BIG 816》結合動畫與真人拍攝，魏德聖解釋因現實世界的病童不能自由活動，在動畫世界，他們擁有無限的可能，故以動畫形式將他們變為小勇士奮力對抗惡魔軍團。參與動畫團隊有日本知名美術指導丹治匠，他曾擔任新海誠電影《你的名字》、《鈴芽之旅》的美術指導。

魏德聖偕最佳新演員來港宣傳

魏德聖除跟最佳新演員得主鄭又菲來港宣傳《BIG 816》，還會出席8月31與9月1日舉行的「魏德聖導演作品展」映後分享會跟香港觀眾交流。作品展選了魏德聖執導或編劇的4部電影，包括《海角七號》、《KANO》、《52Hz I Love You》與《BIG 816》。明天（31日）起，逢周五至周日，港澳共9間戲院有限定場次。

上 / 下一篇新聞