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娛樂

為新碟地獄式操肌變躁底 ANSONBEAN感激女友體諒

ANSONBEAN舉行新碟發布會 女友張天穎攜隊友撐場

【明報專訊】陳毅燊（ANSONBEAN）前晚於中環舉行首張專輯《ONE DANCE》發布會，女友張天穎（Jaime）帶同所屬女團Beanies兩隊友現身捧場，Jaime攬住男友騷肌造型紙牌合照。

ANSONBEAN表示出道3年才推出第一張唱片，新碟同名歌曲講述愛情和成長，代表他近幾年的想法，除送給他愛的人和樂迷聽，都是唱給自己聽，提示要為音樂事業奮鬥，「樂壇上很多優秀的藝人，很多都比我靚仔、跳舞叻過我、唱歌好過我，自己要努力證明值得人愛，因為一山還有一山高，想世界各地的人都認識我，這個是我最終目標」。他透露新碟一推出已立即撲去唱片店買了3隻支持自己，「我張唱片以火為題，3字與火有關連，買3張新碟寓意唱片大賣，其中一張送給女友，她也自掏荷包買了一張支持」。

ANSONBEAN提到之前為拍唱片封套接受地獄式操肌訓練，少食煎炸食物和鹽分，很滿意拍照效果，覺得值10分滿分，「健身時一邊舉鐵，又要配合飲食，絕對是個訓練，這張相證明我做到，讀中學時好瘦，對自己沒有自信，經常穿T恤掩蓋瘦身材」。

問他拍攝前收乾身形有否躁底發脾氣？ANSONBEAN承認有，所以要向所有曾受他氣的人說聲「唔好意思」，笑說：「對住女友都會躁，好彩她OK，頂得住，她真是好女仔，又幫我作歌，我食白烚雞操肌時，女友又幫我加爆蒜和葱調味。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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