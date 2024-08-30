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娛樂

稱姜濤拍新劇無暇宣傳新歌 盧瀚霆自嘲無劇拍好得閒

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與邱士縉（Stanley）昨日出席「HKT西九音樂節」記者會，談到近日姜濤推出新歌《Every Single Time》，姜糖（粉絲暱稱）不滿欠宣傳，斥公司偏心其他成員，Anson Lo稱隊員各自的工作宣傳涉及不同因素，可能姜濤近日忙拍劇，相信不存在公司資源分配不均，更自嘲好得閒，他無劇拍才有時間宣傳歌曲。與姜濤一起拍劇的Stanley稱對方連瞓覺都冇時間，笑稱：「大家唔好爭，資源分配落我度。」

記者：林蘊兒

「HKT西九音樂節」將於10月31至11月3假西九文化區舉行，邀請本地及海外歌手、藝術表演者參與。主辦單位昨日舉行記者會。Anson Lo連續第二年參與，預告會騷肌演出，又希望可演繹稍後將推出的新歌。有報道指姜糖強烈不滿姜濤新歌零宣傳，怒轟公司偏心其他MIRROR成員。

Anson Lo表示隊員各自的工作宣傳交公司安排，當中涉及不同因素，可能姜濤近期忙拍新劇才沒時間宣傳，相信不存在公司資源分配不均情况。他自嘲：「我好得閒，沒有劇拍，但絕不是要去爭劇拍，碰巧夾到時間，才去電台宣傳歌曲。」Stanley幫口說：「姜濤近期拍劇拍到連瞓覺時間都無，所以大家都唔好爭，公司資源最好分配落我度，我近期都唔錯㗎！」

Anson Lo跟母學待人接物

談到11月3日是MIRROR成軍6周年，Anson Lo稱音樂節演出不會和MIRROR慶祝活動撞期，沒有影響，兩項活動表演模式不一樣。提到MIRROR成員被指今年廣告量大幅減少，甚至跌出藝人排名榜，人氣王Anson Lo解釋，拍廣告的事交由公司與客戶接洽處理，沒有多過問。

至於近期有自稱酒店餐飲員工的網民，不開名盛讚某人氣男團成員用餐時對員工很有禮貌和有教養，有網民估計是Anson Lo。他聞言承認此事，「是自己私生活，好簡單去食飯，沒想過會被公開討論。其實我當時表現不是好誇張，只是好基本的餐桌禮儀，靠平日觀察媽咪待人接物態度，最緊要是識尊重別人」。

Stanley不打算騷肌

除Anson Lo和Stanley外，女團COLLAR、魏浚笙、周殷廷亦會參演音樂節，當中Stanley、ERROR成員梁業（肥仔），與同是《全民造星》系列出身的香胤宅（Lyman）、趙祥誠（Ben）、黃家灝（KC）和田曜誠（Tsoul）負責舞蹈項目，藉不同種類舞步帶出不同主題。Stanley說：「我會與芭蕾舞者交流合作，藝術層面較高，以愛情為主題，有點似音樂劇，但不需跳唱，也不打算騷肌」。

Ben未獲邀上台介紹表演項目

舞蹈總監麥秋成伙Stanley、Lyman、KC和Tsoul分享表演環節特色，獨欠現時獨立發展，沒有簽公司的Ben。大合照時，Ben更是最後一輪才被叫上台，安排惹大細超之嫌。

Ben對此事平靜回應：「可能我的環節較為free style，主要跟專業舞蹈員battle，與他們表演的環節略有不同。」問到大會對他跟其他人待遇不同，會否有hard feeling？Ben說：「每名藝人的情况和心態不同，自己都沉澱近兩年，不可能一出來就會好爆，需要時間慢慢歷練。」

Lyman正式簽約ViuTV

擅長跳拉丁舞的Lyman表示好期待跟Ben交流，學對方跳折骨舞，搞笑稱擔心跳到斷手斷腳。Lyman自爆最近已正式簽約ViuTV，拒絕透露合約詳情，預告會拍劇和拍節目。KC和Tsoul亦有興趣跟他們合作，甚至不介意加入粵劇元素化大戲妝跳舞，形容像參加大型舞蹈派對，感覺好玩。

11月1日生日的周殷廷認為在壽辰附近有演出是開心事，不期望獲贈生日蛋糕，因為收到反而感尷尬。

KC被指藐Anson Lo

此外，記者會後網上流傳現場大合照時的短片，見站前排的Anson Lo轉身向後面的師弟KC和Tsoul等點頭打招呼，KC當刻拍手及蹙眉，當Anson Lo轉身望前方時，KC和Tsoul互望，KC做出疑似「OK、OK」口形。不少神徒（粉絲暱稱）對KC的嘴臉感不滿，稱藐嘴表情欠禮貌。

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