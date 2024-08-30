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娛樂

主持《美麗40路》孫慧雪陪喊 黃心美懶理胞妹心妙曬性感照

黃心美回應胞妹黃心妙狂曬性感照：我控制唔到

【明報專訊】孫慧雪、黃心美、陳俞希及劉明軒為ViuTV選美真人騷《美麗40路》擔任主持，昨日率領其中17名參賽者到觀塘出席宣傳活動。孫慧雪與黃心美笑稱今次被大會拖落水做醜人，要幫手為淘汰賽評分，擔心會被參賽者尋仇，孫慧雪說：「我覺得自己主要負責笑和喊，見到參賽者面對不同考驗爆喊，我都忍不住喊。」黃心美稱拍攝過程中，有向參賽者派貼士和分享心得，也擔心被誤會很惡，「我習慣做大家姐，提點參賽者，會直接講『你記住要點點點』，其實想她們好」。她稱對⑨陳懿汶印象深刻，因對方是癌症康復者，現任職舞蹈老師，家庭幸福，又讚⑲陳雅慧好上鏡，條件適合入行發展。孫慧雪心水是⑯馬麗如，「她很靚女，有幾分似馬來西亞女神林明禎」。

前港姐林慧倩借選美招親

黃心美胞妹黃心妙頻頻在社交平台分享性感照，她表示從沒想過推薦胞妹參加公司節目，避免有偏私之嫌，又劃清界線說：「我跟她在不同地方生活，已幾個月沒見過面，她那麼大個人，分享什麼照片我控制不到，不關我事，也沒有睇。」孫慧雪笑言希望效法黃心妙分享性感照，但首先要減肥。

《美麗40路》共有40名參賽者，年齡介乎35至50歲，其中⑪林慧倩曾參加2011年港姐晉身最後6強，她表示相隔10多年再參加選美需很大勇氣，「人大了，經歷多了，見到今次選美性質跟港姐不同，就再挑戰一次，又可以識新朋友，而且我仍是單身，可以借選美招親」。

翁貝怡參選獲女兒支持

⑭翁貝怡是兩女之母，分別21歲和23歲的女兒都支持她參賽。翁貝怡透露10多年前離婚，曾結交男朋友，現時又轉回單身，學識享受一個人的快樂，「我以前生活低調，社交平台只得200多人追蹤，參加選美後開始多分享生活，平時喜歡玩跳傘及滑水」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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