主持《美麗40路》孫慧雪陪喊 黃心美懶理胞妹心妙曬性感照

前港姐林慧倩借選美招親

黃心美胞妹黃心妙頻頻在社交平台分享性感照，她表示從沒想過推薦胞妹參加公司節目，避免有偏私之嫌，又劃清界線說：「我跟她在不同地方生活，已幾個月沒見過面，她那麼大個人，分享什麼照片我控制不到，不關我事，也沒有睇。」孫慧雪笑言希望效法黃心妙分享性感照，但首先要減肥。

《美麗40路》共有40名參賽者，年齡介乎35至50歲，其中⑪林慧倩曾參加2011年港姐晉身最後6強，她表示相隔10多年再參加選美需很大勇氣，「人大了，經歷多了，見到今次選美性質跟港姐不同，就再挑戰一次，又可以識新朋友，而且我仍是單身，可以借選美招親」。

翁貝怡參選獲女兒支持

⑭翁貝怡是兩女之母，分別21歲和23歲的女兒都支持她參賽。翁貝怡透露10多年前離婚，曾結交男朋友，現時又轉回單身，學識享受一個人的快樂，「我以前生活低調，社交平台只得200多人追蹤，參加選美後開始多分享生活，平時喜歡玩跳傘及滑水」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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