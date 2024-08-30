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娛樂

鄭佩佩獲金馬終身成就獎

【明報專訊】一代武打女星鄭佩佩上月中在美國離世，享年78歲。第61屆金馬獎今年11月23日舉行頒獎禮，金馬執委會昨日公布本屆「終身成就獎」將頒發給鄭佩佩及攝影師林文錦。鄭佩佩的子女接獲得獎消息表示：「我們都為媽媽和她的事業感到非常自豪，並深感榮幸金馬獎認可她的成就。」今年金馬影展將選映鄭佩佩及林文錦的代表作致敬。

《大醉俠》奠定銀幕俠女形象

鄭佩佩影視生涯跨越60載，是邵氏南國實驗劇團訓練班第二期學員，1960年代中期開始走紅，在胡金銓執導的《大醉俠》飾演金燕子大放異彩，奠定銀幕俠女的經典形象，當紅時主演大量武俠片，為她贏得「武俠影后」稱號。其實她在文藝愛情片《情人石》、《蘭嶼之歌》，歌舞片《香江花月夜》也有精彩的表現。鄭佩佩婚後曾息影一段時間，轉換跑道在電視推出清談節目、舞蹈教學、甚至紀錄片，她也不忘回報恩師，1983年為胡金銓的《天下第一》助陣。1990年代重返影壇，在周星馳主演的《唐伯虎點秋香》飾演華夫人。2000年於李安執導的《臥虎藏龍》飾演碧眼狐狸，獲香港電影金像獎最佳女配角。2014年她在英國電影《輕輕搖晃》扮演同志母親，也獲得很高評價，得到英國獨立電影獎最佳女主角提名。

娛樂組

相關字詞﹕第61屆金馬獎 終身成就獎 鄭佩佩

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