鄭佩佩獲金馬終身成就獎

《大醉俠》奠定銀幕俠女形象

鄭佩佩影視生涯跨越60載，是邵氏南國實驗劇團訓練班第二期學員，1960年代中期開始走紅，在胡金銓執導的《大醉俠》飾演金燕子大放異彩，奠定銀幕俠女的經典形象，當紅時主演大量武俠片，為她贏得「武俠影后」稱號。其實她在文藝愛情片《情人石》、《蘭嶼之歌》，歌舞片《香江花月夜》也有精彩的表現。鄭佩佩婚後曾息影一段時間，轉換跑道在電視推出清談節目、舞蹈教學、甚至紀錄片，她也不忘回報恩師，1983年為胡金銓的《天下第一》助陣。1990年代重返影壇，在周星馳主演的《唐伯虎點秋香》飾演華夫人。2000年於李安執導的《臥虎藏龍》飾演碧眼狐狸，獲香港電影金像獎最佳女配角。2014年她在英國電影《輕輕搖晃》扮演同志母親，也獲得很高評價，得到英國獨立電影獎最佳女主角提名。

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