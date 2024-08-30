無綫澄清《愛．回家》正常運作無修改拍攝方法 傅嘉莉獻計許濤 袁偉豪想製作節目

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

袁偉豪、傅嘉莉、郭珮文及蔣祖曼昨日出席《法證先鋒VI》宣傳活動，現場公布7日跨平台收視24.8點（約161萬觀眾），成為黃金時段節目收視冠軍，內地「貓眼」平台錄得點擊率2.5億。

袁偉豪表示男主角黃宗澤因病缺席，女主角蔡潔有工作在身未能現身，他聽到劇集有好成績大感滿足，也樂意響應監製鍾澍佳（佳導）提議請劇組食飯，「花開心錢無問題，大家拍完劇各有各忙，都想約聚會，希望佳導往後能加我一點騷錢」。

袁：是時候為將來做更多事

無綫主席許濤日前召見旗下過百藝人，詳談未來發展。袁偉豪證實逾200藝人出席會議，聽主席講解公司上半年業績和未來發展，「大灣區是一個重點發展地方，公司都想保持廣東話製作，亦歡迎同事組團隊製作項目，由公司資源配合成就件事」。他表示對未來有點想法，但需要時間配合，「我以前有寫歌、拍MV，幫自己建立不同範疇，現在年過40歲，覺得是時候跟其他人一起為將來做更多事，我跟譚俊彥搞音樂、度故事很投契，希望多嘗試」。

傅嘉莉與郭珮文有返公司跟許濤開會。傅嘉莉稱聽到公司有明確方向，增加信心，認為劇集在大灣區播放是好事，有助吸納更多粉絲。她說第一次跟主席近距離接觸，膽粗粗提出意見，希望劇集角色能跟相關產品廣告聯成合作，做出雙贏局面。

郭珮文多嘗試盼開拓內地市場

郭珮文期待開拓內地市場，但怕輪不到自己，「之前做《福祿壽訓練學院》主持很失敗，這方面暫時停一停，其他演出也想嘗試，自覺在化妝方面有進步，就在社交平台分享美妝心得，不過競爭很大。（會否嘗試唱歌？）我唱歌音準好，但歌聲不悅耳，要找老師改善」。她稱首次拍劇有好收視感開心，感覺不真實。她上周度過23歲生日，獲家人及圈外朋友送生日蛋糕。問到追求者有何表示？她自稱生活很dry，沒追求者，但不心急拍拖，「緣分沒法控制，要來自然會來」。

袁偉豪近日在社交平台分享全家福，他半裸騷肌，太太張寶兒則性感上陣。袁偉豪笑稱大家喜歡就好，「我主要想記錄兒子的成長過程，等兒子識行識走會再影一輯，到時我未必騷肌，或者騷線條、美感。（會否一家三口接拍廣告？）我無任歡迎」。熱愛攝影的他儲存不少靚相，考慮辦相展，亦發現自己憑攝影專長變得受歡迎，「日前陳自瑤生日，我充當攝影師幫她和一班女藝人影相，之後個個追我攞相，我免費送給她們留念，亦不介意大家課金或請食飯，始終我開支好大」。

製作安排與內地影視審批無關

另外，無綫企業傳訊部昨日回應《愛‧回家之開心速遞》停拍傳聞稱︰「電視廣播有限公司助理總經理（企業傳訊）黃德慧近日對《愛‧回家之開心速遞》圍繞的不實傳言作出回應，指出多個報道中存在誤解，有必要對此澄清。關於《愛‧回家之開心速遞》在過去7年，藝員和劇組人員幾乎沒有休息，然而奧運期間的空檔使得劇組能夠製作足夠存貨，並為全體同事提供了一個短暫的休息期。這只是對長壽節目的正常製作進行調整，絕不涉及傳言所說的停廠或修改拍攝方法。這些安排純屬製作與行政決定，與內地的影視審批無關。內地影視審批是專業和嚴肅的事務，與此次製作與行政安排毫無關聯。」

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