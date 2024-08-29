【開箱】《鬼才之道》 王淨扮廢青 值得被看見

做鬼也競爭 苦練嚇人秘技

《鬼才之道》戲名包含雙重意義，一是討論鬼的存在，其實跟人一樣，就是被看見。想要被看見，就要有才華，甚至獨門的嚇人秘技，稱為「鬼才之道」。可是，鬼要怎樣做才有存在感？陰曹地府的生存之道，恐怕只有「鬼才知道」。近年台灣鬼片擅長結合喜劇元素，胡鬧中講道理，去年上映《關於我和鬼變成家人的那件事》、《我的麻吉4個鬼》都是最佳示範，故事有笑有淚，也有弦外之音。《鬼才之道》亦不例外，借鬼諷人，金句連篇，例如「跟不上時代的鬼，才要小心會被淘汰」、「我們這些鬼都一樣，把自己搞的面目全非，就怕被其他鬼瞧不起」、「對他們而言，什麼叫才華？就是當你被看見，他們就會覺得你有才華了」等，在現實生活掙扎求存的上班族，應該感同身受。

《鬼才之道》由台灣旺來大酒店414號房的都市傳說講起，過氣鬼后凱薩琳（張榕容飾）與經理人兜哥（陳柏霖飾）為了不被世人遺忘，必須持續嚇人，避免落得魂飛魄散的悲慘下場，卻遭一手提拔的新世代女鬼潔西卡（姚以緹飾）搶盡鋒頭，為了爭一口氣，鬥個你死我活。另一方面，廢青（王淨飾）死後仍然躺平，假如不努力自強，如何能跟新舊鬼后爭一日長短？

兜哥為了栽培學生，無所不用其極，就連凱薩琳亦看不過眼，勉強伸出援手。可是學生一直自困於處處碰壁的成長經歷，她讀書不成，課外活動亦失敗，就連死因也荒謬過人，自信跌落谷底。變成遊魂野鬼後，不懂嚇人法門，只是有氣無力地說「好恨啊」，難怪兜哥亦搖頭嘆息。直至壓軸一場新舊鬼后大戰人間網紅，陰間代表兵敗如山倒，學生情急之下，決定放手一博，無論輸贏，至少無悔。

張榕容扮演過氣鬼后一絕

《鬼才之道》由王淨、《還錢》陳柏霖及《逆光飛翔》張榕容合演；王淨演廢青不惜素顏上陣，演活可憐又可悲的鬼學生，每次念出「好恨啊」都能惹來全場爆笑，然而最後一場重頭戲，她奮力嚇跑網紅，結果徒勞無功，忍不住向天吶喊：「我真的已經很努力了！」最後憶起父親曾跟她說過：「我跟你說，你這輩子，​不用成為什麼特別的孩子，沒關係的。」成為全片最大感動位。

張榕容扮演過氣鬼后亦是一絕，把凱薩琳的落寞、潦倒和不忿等複雜情緒，透過幾場酒店房間嚇人戲表露無遺；另外，她對學生的提攜、跟潔西卡的鬥爭，亦為電影帶來不少喜感。

片尾彩蛋收錄陳柏霖飾演兜哥、亦即已故偶像Makoto生前唯一主打歌《愛的視線》完整版MV，笑點並非來自懷舊過時的拍攝風格，而是導演刻意播完又播、死唔斷氣的剪接方法，成功令觀眾不肯離場，看到戲院開燈為止。

上映日期：8月15日