【娛樂場】陳毅燊赤膊爆肌影處男碟《ONE DANCE》封面

ANSONBEAN感謝填詞人陳詠謙完美地將英文demo的詞昇華，將一首普通的情歌，加上他本身沒想過可以有的意義，當中歌詞包括「天大地大就像你我，令人心動的樣子款式有很多，更要下決心證明我」。ANSONBEAN說：「給我3分鐘，共我跳一場舞，來證明現在的目標只有一個：就是努力成為你心目中的那個『我』。」

燃燒蛻變 造就全新的自己

新碟封面以「火」為概念，微弱的火苗燃燒至熊熊烈火，象徵ANSONBEAN的蛻變經過，「一個人由好內向，唔夠膽嘗試，去到get wild，就好似火咁不斷燒，最終搵到平衡同埋真正嘅自己」。他半裸上陣大曬爆肌身形，拍攝前接受教練David密集式谷肌訓練，包括掌上壓、舉啞鈴、拉橡筋帶。

拍攝由小規模的火燒木櫈開始，ANSONBEAN解釋木櫈代表社會規限和外界對自己的期望，燃燒過程象徵尋覓經過，「搵緊一個平衡，點樣做到自己想做嘅嘢，同時又平衡到大家對我嘅期望」。團隊捉緊時間，在黃昏拍攝短暫的magic hour，他表示這代表「迷失」，開始思考人生的下一步。接着背景由火燒木櫈，變成火燒木枱、櫃和梳化等，全部道具同時燃燒。當火燒得最猛烈時，ANSONBEAN脫去背心曬出6嚿腹肌，寓意「變身」成全新的自己。

沒有最弗 只有更弗

拍攝期間，ANSONBEAN每當有數分鐘空檔，都會於場邊操肌以保持最佳狀態，現場變成流動健身室。他感謝健身教練David的幫忙，「佢見到我影相時，如果覺得呢part膊頭唔夠明顯，就會即刻同我pump幾下，keep住觀察我嘅狀態」。問到目前身形是否人生最巔峰狀態？ANSONBEAN笑說：「出世到𠵱家最弗嘅時候，不過唔會係我人生最弗，因為我會繼續弗啲。」