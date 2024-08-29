環球小姐香港區16強出爐 前港姐冠軍雷莊𠒇撼「40億千金」蔡頌思

入圍佳麗除雷莊𠒇，有不少均擁有選美經驗，包括曾參加2020年港姐的「40億千金」蔡頌思，以及同樣曾參選港姐、ViuTV《美選D.n.A》、2018年《Miss World Noble Queen International 2018》（2018世界華貴小姐 ）冠軍彭美詩。

冠軍獎金100萬元

環球小姐香港區選美統籌官劉芷希表示︰「香港區『環球小姐』2024總決賽正籌備中，香港區選拔總決賽暫定9月26日舉行，ViuTV成為本次總決賽指定合作媒體，會播出香港區選拔總決賽，奪得冠軍佳麗11月代表香港前往墨西哥參加全球總決賽。」香港區「環球小姐」2024冠軍可獲得總值100萬元現金獎，亞軍及季軍分別獲20萬和10萬元現金獎。

娛樂組