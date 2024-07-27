亞姐復辦 總冠軍獎金100萬 羅霖憶33年前獲20萬加汽車

談到亞姐去年經歷停辦，又停止免費電視平台製作，今年復辦亞姐會否令吸引力大減？羅霖稱很多人向她了解亞姐選舉動向，「亞姐一直在不同地區舉辦，現在變了一個品牌，會透過網上平台做宣傳，以前沒有電視播映怕觀眾不知有亞姐選舉，現在很多人不看電視改為上網，參賽佳麗可上網自我宣傳，今屆總冠軍有100萬獎金很不錯，我當年參選有20萬獎金和一架汽車，不過我無車牌，將車轉讓套現30萬，共有50萬元」。

羅稱兒子不知血緣曾被質疑

羅霖早前在節目首披露當年離婚原因，是難忍第三者及家暴問題，又因贍養費鬧上法庭，其間兒子「血緣關係」曾被質疑，需做親子鑑定，她說：「節目主持陳淑蘭認識前夫屋企的朋友，所以知道這件事，她當時問我都有點愕然，既然問到我就坦白告訴她。」

由於3子沒看新聞不知道，羅霖稱不會跟他們說，「都已過去，人要向前望，做好自己，那些文件已作為法庭呈堂證供」。

夏文汐演戲雖苦但享受

夏文汐專程從內地回港支持，表示近年長居深圳福田，方便內地與香港兩邊走。她透露剛拍完電影《寒戰III》戲分，現在投入拍央視劇集，生活很充實，「拍劇、拍戲雖然辛苦，但覺得很好玩、很開心，之前疫情留在美國幾年真的很悶，現在我『放飛自我』，有適合角色都會繼續做」。

2018年亞姐港區冠軍梁雪瑤覺得時間過得很快，選美改變她的人生，入行後除當歌手，又參與不同慈善活動擴闊眼界。她稱亞姐去年停辦，今年復辦獎金提高至100萬元，增加吸引力，立即推薦身邊兩名女友人參加，笑說：「我太早參賽，我當年沒有那麼多獎金，不過可以到韓國及馬來西亞拍攝外景，都是美好回憶。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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