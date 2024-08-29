重演《西遊記》周星馳經典對白 朱茵無包袱自度素顏失戀look

朱茵劇中破格的搞笑演繹成網上熱話，導演劉偉恒感激她沒有女神包袱，跟劇組一齊癲，透露朱茵答應演出時已想將《西遊記》這幕放在劇中，朱茵看到劇本也沒有異議，直至拍攝當日他跟對方說要拍這場戲，朱茵突然說要5分鐘想一想，「我也擔心出問題，原來她要時間設計這場戲，並擦掉化妝。接着就是大家看到朱茵用被蓋頭，一頭亂髮，哭崩眼腫聲沙的模樣。大家也覺得好笑，她的演出很破格，令這場戲去到另一層次」。

攝影師猜輸做衰人鬧到Billy喊

前晚另一場戲，飾演單親媽媽Venus的周家怡跟劇中兒子Billy（徐立德飾）的母子情，也感動不少觀眾，徐立德被網民封為「小視帝」。講到周家怡終於接受單親爸爸Charles（潘燦良飾）發展情侶關係，Billy跟Charles兒子Martin（植海維飾）打架，周家怡問原因時，Billy哭着說不想母親成為Martin媽咪，他不需要哥哥，怕媽媽被搶走。

劉偉恒稱Billy不易哭，拍攝時要請他的父母離場，攝影指導猜輸要做「衰人」以嚴厲語氣跟Billy說話，終於令他爆哭，一take過完成，大家也擔心嚇怕Billy，但他很開心自己拍好這場戲。劉偉恒稱Billy跟Martin私底下好老友，兩人初時拍打架戲是笑住打，終於要袁富華幫手，令Billy打架時有火才能完成。

娛樂組

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