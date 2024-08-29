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娛樂

紅館尾場大騷肌 滿意新舊融合方向 「變髮」惹熱議 城城自爆最愛「窗簾頭」

郭富城尾場騷肌被太太叮囑勿冷親 大女返學都捧場冧死人

【明報專訊】58歲郭富城假紅館舉行13場《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024 香港站》，前晚尾場，除落力表演，還賣大包狂騷肌，又宣布下一站攻台北小巨蛋。郭富城第9次在紅館開騷，為求突破大玩「變髮」和歌單均惹熱議，他稱首場演出後，張叔平提議更改造型，自己很喜歡「窗簾頭」和「公仔麵頭」，堅持保留，不過聽取歌迷意見，決定加入經典歌曲。對於愛妻方媛再攜兩女支持，郭富城透露要上學的大女說不怕辛苦，一定要撐爸爸，令他冧爆，笑言太太見他騷肌只叮囑不要冷親。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

郭富城（城城）前晚演唱會尾場，胡楓、姜大衛、李琳琳、張可頤、羅子溢、楊茜堯、李蕙敏和林海峰等捧場，城城全晚出盡渾身解數落力演出，獨自跳唱《狂野之城》後汗流浹背，雖未有應觀眾要求除衫，不過隨後唱慢歌《錯愛的呼喚》時，解開濕透恤衫的鈕扣騷肌，觀眾尖叫不停，他笑道：「無咩特別健身，驚太瘦，不過睇落都OK，要睇就快啲睇，唔睇就冇，唔知使唔使再等8年呢？」

盼兩年後再開紅館騷

城城獻唱《失憶諒解備忘錄》後，公開多謝太太及女兒支持，表示演唱會來到最後一場，當然有點不捨得，希望歌迷不用再等8年，「8年真的太耐了，我希望可以兩年後再次在紅館和大家見面」。之後城城唱《敬啟者之愛是全奉獻》時，感觸說：「演唱會去到呢一刻，我仍然好想繼續多謝、多謝同多謝，呢3個多謝不足以代表到我幾咁感激大家，因為在過去我企喺紅館這個舞台30年，一直好感激大家給我的支持，因為有大家一路撐我，才有現在站在舞台的郭富城出現，我一直都在想怎樣去做得好一點，去突破自己，終於在今次的演唱會知道，可能會有人問，有些大家心目中想聽的歌，點解今次不唱，但在於我來講，想做一些未試過的，既然叫得iconic，就想今次演唱會有少少分別，其實一如以往，每次演唱會都想帶新鮮感給大家，想嘗試新嘢，不想重複以往做過的事，可能我做得未必夠好，但對我來講已經盡咗力去做，希望大家感受得到。」城城細說為歌迷創作的歌曲《您》時，不禁熱淚盈眶，尾聲以《想見便遇見》結尾，他宣布：「下次見就係12月台北小巨蛋。」

無緣展示「您」字銅鑄雕塑

城城騷後受訪，表示完成13場演唱會不覺累，直呼未夠喉，表示太太和兩女睇得好開心，「大寶要返學，我問她怕不怕辛苦？她話唔怕，點都要撐爹哋，真係好冧，好開心，她睇了5場，睇完第一場已經好叻可以成個rundown背出來，還走入化妝間對我的造型很好奇」。他表示台北開騷時女兒應該放假，到時會帶家人同行。

城城稱今次演唱會最難忘一共畫了13幅潑墨畫，畫了13張「戲」字和寫了30個「您」字，「有機會搞展覽讓大家欣賞，其實今次的概念只呈現到一半，『您』字我找人打造了3個一米高的銅鑄雕塑，不過紅館唔畀擺，希望之後有機會可以展示給大家睇」。提到在演唱會騷肌，他表示因為驚太瘦，今次沒有減磅只健身，出來效果也可以，隨即掀起衣服再騷肌。太太可有讚他的肌肉好正？城城笑說：「佢叫我唔好冷親。」

「變髮」似卡通人物夠特別

城城透露完成第一晚演出後，聽到大家意見，特別加入《我為何讓你走》及《狂野之城》兩首歌，考慮如開Part 2會加入多些經典歌，「整體來講今次演唱會是滿意的，經一些調整後，聽到大家都好鍾意這個騷，好多聲音都是讚的，令我有動力在舞台繼續做落去，覺得今次新舊融合這個方向是正確的」。

對於「變髮」同惹熱議，當中金色「公仔麵頭」，城城承認亦是聽了大家意見作出更改，「張叔平睇完第一場，有啲衫唔鍾意，第二場都冇用到，其實我好鍾意個『窗簾頭』，因為覺得好特別，有種卡通人物的感覺，其實阿叔（張叔平）叫我可以唔用，但我好想保留。」提到另一個『公仔麵頭』，他說：「第一次戴我已經好鍾意，因為未做過，所以喜歡，就是要嘗試，覺得自己給予別人的感覺就是勇於接受新事物，如果不做這件事去配合件衫，我覺得就不夠iconic了」。

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相關字詞﹕郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站 郭富城（城城）

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