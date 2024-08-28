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娛樂

母親家姐同日離世 瑪麗嘉兒發聲明：心碎了

【明報專訊】美國樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）前日發聲明表示，母親帕翠茜亞（Patricia）及胞姊艾莉森（Alison）上周末在同一天離世，「我在上周末失去了母親，心碎了。不幸的是家中連逢變故，家姐也在同一天離世」。

現年55歲的瑪麗嘉兒在聲明中表示，很感恩能在其母逝世前一周陪伴對方，「感謝所有人的愛與支持，多謝大家在這段難熬的日子尊重我的私隱」。據美媒報道，瑪麗嘉兒胞姊艾莉森接受了善終服務，因器官功能併發症與世長辭，享年63歲。曾在著名學府茱莉亞學院（The Juilliard School）求學的帕翠茜亞則是聲樂家，曾啓發女兒瑪麗嘉兒向音樂方面發展，則享壽87歲。

瑪麗嘉兒在紐約州長島長大，父母在她3歲時離婚，她跟隨母親生活；曾在回憶錄《The Meaning of Mariah Carey》中表示，自幼在家中高歌，並得到母親鼓勵。不過她跟帕翠茜亞及艾莉森亦關係複雜，在回憶錄稱母女不時發生衝突，讓她感到痛苦及困惑；瑪麗又指艾莉森從小讓她處於不安全的環境，姊妹關係並不和諧，「沒有任何接觸，對我的身心來說比較安全」。艾利森則在瑪麗嘉兒的回憶錄出版後，向妹妹提告，索償120萬美元（約936萬港元），稱該書給她帶來「巨大情緒困擾」，還指瑪麗嘉兒出書因「懷恨在心」。

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