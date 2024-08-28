4年前背妻出軌 隱居深山未絕「慾」 東出昌大奉子娶「翻版渡邊杏」

現年36歲的東出昌大曾被網民封為「世紀賤男」，除了背妻搭上未成年女星唐田英里佳，離婚後又拖欠贍養費，前妻杏一怒之下帶着3名子女移居法國。東出昌大再被揭發拍戲期間，帶新歡到片場及附近酒店密會，屢錯不改，終遭事務解約。

演藝事業停頓 隱居深山3年

演藝事業陷於停頓的東出昌大，3年前搬到北關東的深山居住，靠着狩獵和種植維生，並把隱居生活上載到YouTube頻道，吸引31.7萬人訂閱追看。生活簡樸並不等如清心寡欲，東出昌大昨日透過最新一集YouTube節目宣布，跟兩年半前在拍攝現場認識的演藝後輩，最近在深山一起生活，隨着互動漸多，彼此萌生愛意，直至今年夏天，得悉女方懷孕，預計今年冬季或新春分娩，「我倆將為人父母，同時結成夫妻」；又表示「3年前從未想過，今日的我會這麼幸福」。被問到女方有何吸引之處？他笑言：「她很善良，從不說是非，也不愛抱怨，而且性格堅強，真是太好了。」

日媒指未婚妻名松本花林

東出昌大在節目中，從未提及未婚妻姓名，日本雜誌《週刊女性》指女方正是今年初搬到深山跟他一起居住兼拍攝節目的3名女生之一、現年24歲的松本花林，她亦在片尾出現，默默看着男方發言。其餘兩人是29歲齋藤那莉和27歲烏森Mado。當時有日本電視台訪問東出昌大，一男三女野外同居，可會惹人誤會？他不以為然：「隨便大家怎樣說，我們只是彼此喜歡對方的個性，不是已很好了嗎？」值得一提的是，日媒指松本花林外表跟東出昌大前妻杏有幾分相像，懷疑他對舊愛仍念念不忘。

東出昌大雙喜臨門，日媒即翻舊帳，今年3月他接受TOKYO MX電視節目《5時夢中》訪問，提到現代人的戀愛觀念轉變，網上調查發現「Z世代」（指1990年代中後期出生的人）受訪者中，約有10%表示不想拍拖，30%沒有結婚打算，主持人大島由香里隨即問東出昌大「可有計劃再婚？」他笑說「目前沒有」。事隔未夠半年，他已自打嘴巴，難怪被網民嘲諷口不對心。