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娛樂

近半年身體狀况轉差 87歲余慕蓮立遺囑捐贈財產

【明報專訊】87歲余慕蓮（魚毛）早前在米雪與安德尊陪同下，先後向工業傷亡權益會與東華三院捐贈她百年歸老後的遺產。魚毛未婚亦沒有兒女，2020年因肺纖維化與血液炎入住ICU半年，跨過鬼門關，說自己又玩多幾年，每日瞓醒便掙一天。近半年她感到身體狀况轉差，病情復發，決定完成最後心願，捐遺產給慈善機構。魚毛月前入院一星期，稱覆診時醫生要她住院，她知道自己「唔掂」了。

旺角寓所市值600萬

魚毛原本食標靶藥治療，最近標靶藥已沒有效用，要食很貴的特效藥，一個月藥費萬多元，她說：「現在可能復發啩！」魚毛表示已80多歲不怕死，只求將來走得舒服，請米雪與安德尊幫她找律師寫平安紙。她會將目前住的旺角寓所捐給東華三院，是1985年以29萬元購入的400呎兩房一廳單位，據稱市值約600萬元。她又提到多年來很慳儉，銀行還有些錢，會將這些錢捐贈工業傷亡權益會。早前有關機構舉行儀式，她表示非即時捐出，若自己有100歲命，現在豈不是要瞓街。

米雪與安德尊陪同魚毛接受《東張西望》訪問，米雪稱原本魚毛想低調捐贈，不想出風頭，但她跟安德尊提議將這個善行公開，因這是很好的想法，應告訴大家，讓人效法，並向她表達尊敬，最重要是由她親自送出。

「了咗我個心願」

魚毛將財產捐贈工業傷亡權益會，原因是看新聞見到很多家庭因工業意外失去經濟支柱，幸好有傷亡權益會幫助，負責人未透露魚毛捐款多少，表示無論多少善款也樂意接收及表示感激，是大愛的行為。魚毛亦不想自己的居所以後人去樓空，希望能成為有需要人的避風港，所以捐給東華三院。儀式完成後，魚毛感無憾，「了咗我個心願，唔係我死咗間屋畀邊個呀？交代自己想做嘅事，我都80幾啦，唔知幾時去，咁去咗嗰陣時，間屋點呢？現在先安排」。她搞笑說好過被騙，「希望你哋記得我，我搞笑嘅……靚女唔輪到我，我會帶畀觀眾歡樂」。

娛樂組

相關字詞﹕余慕蓮（魚毛）

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