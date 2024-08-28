自爆手機全是妻女照片 林峯笑吳卓羲講失業無講失戀

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

林峯表示經常用手機幫女兒影相，因太太叮囑要為女兒留下美好回憶，他亦很多謝太太經常拍片和親自剪片，每次睇番也覺得很甜蜜。他透露平時很少用手機自拍，「我鍾意拍戲多過拍照，太太有投訴我的拍攝技術，因她影相好叻。如街上有人要求合照，我才會自拍，一般也不會拒絕，除非影響到其他人」。

讚容祖兒身手了得

林峯表示下月舉行的澳門騷已積極排舞，舞台機關方面，升降台一定有。對於早前容祖兒澳門演唱會因升降台差點釀意外，林峯即大讚對方有功夫底子，身手很好，笑言可參演電影《九龍城寨》系列，他說：「我一向注意安全，所以要預先綵排。」

借澳門騷重拾舞台感覺

林峯日前與堂妹林夏薇及好兄弟吳卓羲睇郭富城演唱會場，他表示除了支持「城寨爸爸」郭富城，亦特地為自己的演唱會取經，向舞台王者學習。他表示對城城一身肌肉印象最深刻，保持這身材要好有毅力，自己比較懶，主要在演唱會前才較為積極操肌。他稱先在澳門舉行演唱會，並入紙紅館申請明年檔期，「由於已一段時間無開演唱會，先在澳門演唱會重拾舞台感覺，演出會加入好多新元素」。

問到是否開始操練？他笑說今次沒有狂操，經理人想他開心演出，因為過往減肥操練會影響心情。問到演唱會的嘉賓人選？他稱會逼一些朋友上台。至於《城寨》兄弟？他笑說：「無為他們準備演唱會門票，他們到場就直接上台好了。」

指吳卓羲沒異樣好靚仔

提到同行睇城城演唱會的吳卓羲，是否因失戀（曾與菊梓喬傳緋聞）睇騷散心？林峯說：「散咩心呀？呢啲問回他吧！咁多年我們都不講呢啲。不過他最近成日講失業，我真係唔信，佢點會失業。」

林峯表示稱最近經常與吳卓羲食飯，對方沒有異樣，都很開心，「無乜唔同，都係好靚仔。（會否介紹女生給對方認識？）我識的他都識，咁大個人，呢啲自己搞啦！」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com