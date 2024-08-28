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娛樂

鄭裕玲罕有捱夜出席商台台慶 50歲森美稱老婆開綠燈 隨時可退休

50歲森美曾患抑鬱症 減少工作多陪家人 隨時可退休

【明報專訊】商業電台65周年台慶，前晚舉行晚宴，全台員工參加，商台主席何驥、董事及行政總裁陳靜嫻、首席智囊陳志雲等主持祝酒儀式。一眾DJ以不同造型亮相，特別是903眾人玩變髮，現場氣氛熱鬧又歡樂。前晚有晚宴稀客鄭裕玲（Do姐）現身，她平日晚上9時睡覺，故甚少在晚間出席活動。會上由高層頒長期服務獎給年期由10年至40年的員工，當中包括商業一台總監郭志仁、新聞及公共事務部副總監張秀雲，還有效力30年的森美；50歲森美表示隨時可以退休。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Do姐受訪時表示2011年9月加入商台，至今已13年，沒想過做電台主持會這麼長時間，當初答應做主持，因下午較空閒，也因鍾意講嘢、煲劇及愛分享，一班拍檔合作也愈來愈開心，在訪問環節又有機會認識其他藝人，至今仍有新鮮感。Do姐稱現在生活充實，除電台工作，也是YouTuber，還拍廣告，故十分忙碌。她也有留意黃子華與劉嘉玲做舞台劇，自己沒有撲飛，若想睇相信會睇到，有時間一定捧場。她也喜歡演出舞台劇，因觀眾反應很直接，但舞台劇排練時間很長，自己太多工作，若遇到吸引的劇本再考慮。

笑傑朱聞「未來外母」即面紅

昨日Do姐在電台節目《口水多過浪花》回味前晚台慶晚宴，稱最鍾意大合照，很有紀念價值，大合照時間安排在晚上7時最合適，最怕是食完飯才影相。Do姐又爆料見到同事傑朱的「未來外母」林珊珊（傑朱跟珊珊女兒李澄拍拖）。傑朱聽到「外母」時面紅。Do姐讚林珊珊予人感覺好care free，未來女婿又識說笑，這種外母女婿關係堪稱一絕！她又點評3名男拍檔的假髮，讚余迪偉最好，余德丞似戴了浴帽。

服務商台30年 森美獲長期服務獎

森美獲頒30周年長期服務獎，表示大學畢業加入商台至今做到攞金牌，當初入職只有5000元月薪，公司亦待他不薄，曾試過加薪一倍，「令我終於有能力供人生第一層樓，不過到現在都是得一層，不懂投資，啲錢畀晒太太，穩陣啲」。

森美表示下周台慶廣播劇《微涼之夏》播完，主持節目《早霸王》回復正常時間，「我都希望個劇長啲，人工一樣可以做少半個鐘」。

森美稱曾因工作壓力太大患抑鬱症，10年前已開始計劃多些休息，減少工作，留多點時間陪伴家人，現在子女均留港讀醫科，不選擇到外國升學，他曾向太太表示心理壓力好大，幾時可以唔做？太太開綠燈稱現在已經可以，所以50歲的他隨時可以退休，他說：「老竇做消防員55歲退休，我無理由輸畀老竇要做多5年！當然如公司需要我都會繼續做到退休，金剛叔做到現在90歲，如果我咁有福，要做多40年，我會努力，當是服務市民。」

阿強神還原霍震霆梳頭

903總監當奴表示商台將舉行籃球、足球、閃避球及羽毛球賽多個大型活動，但因場地問題未考慮搞水運會，他說：「兩年前的籃球賽姜濤傷了腳，DJ隊都輸給歌星隊一分，森美大哥話是時候再挑戰，希望姜濤狀態回復100%再決高下，我們練了兩年波，不過主力都是靠森美大哥，因為大部分DJ都年過40，所以未必夠氣。」前晚好戲在後頭，當奴跟阿強神還原早前香港運動員坐開篷巴士巡遊一幕，霍震霆跟江旻憓坐前後排，由於太大風，霍震霆梳頭以保持儀容的一幕。少爺占臨場指導動作，短片爆笑被瘋傳。

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相關字詞﹕森美 鄭裕玲（Do姐） 商台台慶

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