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娛樂

【開箱】《韓星地帶：求生大作戰3》3D劉在錫諷刺AI亂象

【明報專訊】韓國綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》已經播到第3季，首兩季有劉在劉與李光洙打打鬧鬧，第3季本月7日首播，李光洙因撞期而辭演，新成員包括《體能之巔：百人大挑戰2》金東炫及《單身即地獄2》Dex（金珍映）取而代之，前者是綜合格鬥選手出身，Dex入行前任職軍人，兩人均擁有超強體能，執行任務更有瞄頭。

遊戲帶出社會議題

《韓星地帶：求生大作戰》第3季共分8集，截稿前播到第5集。節目圍繞劉在錫、Yuri、金東炫及Dex先後進入8個古怪的虛擬空間，他們必須在此逗留4小時，其間展開連串任務與挑戰，無論遇到什麼惡劣情况，都要堅持才能獲勝。今季虛擬空間的規模更龐大，且加入不少需要極大體能應付的任務，而非像首兩季，透過劉在錫與李光洙身陷險境，便能讓觀眾取樂。

節目由《Running Man》出身的張赫宰、趙孝鎮及金柱亨共同製作，這個班底也曾為影視串流平台Netflix炮製《Busted！韓星齊鬥智》。劉在錫等人身處各個虛擬空間，不只為搞笑而設，同時帶出各種社會議題，例如氣候暖化、珍惜水源等。

今季首集主題是「劉在錫世界」，數十名工作人員戴上3D打印的劉在錫面具，利用AI與深偽技術模仿他的聲音，營造整個空間都是「劉在錫」的震撼場面，令人反思AI技術雖為社會帶來方便，同時也製造混亂。

Dex「捨身」勇救Yuri

第二集「紙牌屋」顧名思義講述4人入住以紙製品興建的寓所，所有家具看似美觀，然而虛有其表，諷刺首爾樓價上漲，巿民努力工作，只能換取華而不實的「安樂窩」。劉在錫等人在屋內面對風吹雨打，甚至「隕石」擊落，仍要留守4小時，不忘找出隱藏屋內的現金支付房貸，場面驚險又搞笑。其間有紙天花塌下並撞向Yuri，幸好Dex身手敏捷，以肉身抵擋紙天花，上演一幕英雄救美，Yuri大讚對方「好有型」，卻大罵站在附近的劉在錫「見死不救」，自此之後Yuri與Dex將會發展感情線。

第三集講述坊間經常出現失實傳聞，市民必須經過確認才可相信，諷刺網紅為了博取點擊，自編自導自演不實內容。在節目中，4人走進廢棄度假村，盛傳有幾名女高中生在此遇害，劉在錫等人負責調查案件。一向膽小的劉在錫成為焦點，製作人參考韓國著名恐怖片《瘋人院逐個捉》，結合魔術營造詭異現象，拍攝前更安排不知情的工作人員進行模擬實驗，務求製作出最恐怖場景。

金東炫落敗最搞笑

在第四集中，劉在錫、Yuri、金東炫及Dex各獲分派一名對手，分別是《我的野蠻女友》車太鉉、男團SHINee成員Key、格鬥選手鄭大運及DEX事務所老闆「Agent H」，他們互相競技，例如金東炫與鄭大運展開泥漿格鬥，又被安排進入迷宮，鬥快搬運沙包，明顯向《體能之巔：百人大挑戰》致敬。

第五集在一幢興建中的20層建築物取景拍攝，4人逐層接受挑戰，包括在4分鐘內不可離開約一張圓牀的範圍，大會安排曾經參加《體能之巔：百人大挑戰》的前摔角手張恩實、南庚璡、健美運動員馬善浩及大力士趙真亨跟他們角力，成為今季看點。

今季內容不僅結合社會議題，遊戲與任務難度亦增加，即使沒有李光洙，新加盟的金東炫與DEX也能補位，搞笑的是金東炫多次自稱有信心完成任務，結果火速敗陣，為觀眾帶來不少歡樂。

相關字詞﹕金東炫 劉在錫 韓星地帶：求生大作戰 開箱

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