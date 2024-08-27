【娛樂場】半年自資出3首歌 女新人黃健怡開迷你騷會樂迷

勤力教班掙錢出歌

Winky年初推出首支個人單曲《喵喵厭世學》、之後有《初初出世學》，以及近日的《空空避世學》，半年內完成三部曲，是今年女新人中，暫時推出最多個人作品的一個。

Beanies成員要出solo歌需自資，Winky為出3首新歌勤力打工，教聲樂班掙錢。三部曲均由Winky作曲與Oscar Lee填詞，最終章《空空避世學》，Winky請來賴映彤（小彤）編曲和監製，「3首歌都有同Oscar討論編曲監製嘅部分，自己本身都有聽開小彤嘅編監作品，都好鍾意，好想同佢合作」。

由《喵喵厭世學》、《初初出世學》到《空空避世學》，Winky說：「3首歌係同一系列，都係身處喺同一空間入面，第一首講一隻厭世嘅貓，第二首講個主人點去面對生死呢個課題，第三隻係講隻黑膠碟喺自己個世界轉呀轉，點樣去享受獨處時光。」

領悟自在而靜好

Winky表示《空空避世學》想帶出獨處自在感受，「享受和自己好好相處是好高深的學問，沒有其他人，自己也可以不斷轉動是一種福氣。不依賴、不期待、不渴望，人就會自在而靜好 ……雖然有時倒是有點兒寂寞」。

問到今年會否再出歌，Winky大賣關子，「暫時未有定案，因為呢個系列嘅歌出完，我希望可以轉換下，嘗試將不同感覺，以另一種曲風，帶另一個面向的Winky給樂迷」。

完成了三部曲系列，對Winky來說像砌好一副砌圖，「由第一首歌幫副砌圖起咗個框，到第二首歌加咗好多唔同元素，第三首歌終於完成呢副砌圖，對我嚟講好似完成一個里程碑，好多謝Oscar一路同我創作呢3首歌，一齊建構咗呢間屋出嚟」。

Winky開心8月尾可以將這副「砌圖」呈現給觀眾，「嚟緊有個迷你音樂會，可以一次過將呢3首歌唱畀大家聽，希望大家可以從我哋嘅音樂、歌詞，感受到呢間屋入面每個角色想表達嘅嘢」。

《The House-Winky Wong Mini Live》

日期：8月30日

地點：如煙（荔枝角站上蓋）

門票：280元（包飲品一杯）