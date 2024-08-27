鄧麗欣台灣開工 男友曾探班 曾寶儀怕辛苦拒當演員

問拍攝時台灣男友可有探班？Stephy不肯定當時是否已認識對方，黃綺琳即踢爆已認識，Stephy尷尬笑道：「係咩？我份人冇乜記性，這套戲真的不記得有冇，之後拍劇就有。」

Stephy早前伙前女團Cookies成員楊愛瑾（Miki）、何綺玲（Elaine）和陳素瑩（Gloria）到澳門遊玩，她表示是突然興起約食飯，順道到澳門探望居於當地的Elaine，其實她們間中都會相約見面。問Cookies是否有合作計劃？她說：「齋玩，唔使合作我們都可以見面。」

曾寶儀笑弟曾國祥人工貴

《愛情城事》集合10名導演拍成10部短片串聯10個故事，問到曾寶儀為何不找弟弟曾國祥執導，曾寶儀笑稱對方收得貴，加上她想與多些導演合作，曾國祥不符合只執導過一套戲的新導演條件。黃綺琳透露曾想過找她參演電影，曾寶儀說：「千萬不好，演員是好辛苦的工作，所有壓力都在面對鏡頭的演員身上。」

記者：林祖傑