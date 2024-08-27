明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

準港姐陳甜甜獲師姐睇好增信心 上屆亞軍王怡然拒談父欠債

【明報專訊】無綫《2024香港小姐競選》15名候選佳麗昨日聯同師姐劉穎鏇、郭柏妍、王怡然及黃嘉雯出席港姐主題曲《Proud To Be A Woman》MV首播，4師姐分別選出心水佳麗，當中大熱佳麗陳甜甜獲劉穎鏇和郭柏妍點名睇好。

陳甜甜沒想過被兩師姐選中，自覺因性格比較溫柔、搞笑和大方，即使廣東話不標準亦不怕被取笑，認為大家開心就好。問會否令她信心大增？陳甜甜說：「都會，其實廣東話不好，我都覺得唔好意思，大家都鼓勵我，畀我好多包容。」她透露已定好拉票策略，拍攝練習廣東話片段上載社交平台。

王已畢業 投入演藝工作

上屆港姐亞軍和最上鏡小姐的王怡然，因爆出父親欠債一事避風頭，曝光率甚低。她表示卸任心情很放鬆，之前忙讀書，現在已畢業，決定全身投入演藝工作。對於廣東話未見進步，她解釋因同學多數以英語溝通，否認沒履行港姐職責，強調做了整年親善活動。問到可認為因負面新聞影響曝光率？王怡然說：「因為只有學生簽證，沒有工作簽證，所以沒有工作，亦毋須拍劇，曝光多少不重要，有信心鍾意我的人會繼續支持我。」問到父親欠債事宜是否已解決？她表示要問父親，對家人的事不想回應。

記者：林祖傑

相關字詞﹕陳甜甜 2024 香港小姐競選

上 / 下一篇新聞