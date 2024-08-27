準港姐陳甜甜獲師姐睇好增信心 上屆亞軍王怡然拒談父欠債

陳甜甜沒想過被兩師姐選中，自覺因性格比較溫柔、搞笑和大方，即使廣東話不標準亦不怕被取笑，認為大家開心就好。問會否令她信心大增？陳甜甜說：「都會，其實廣東話不好，我都覺得唔好意思，大家都鼓勵我，畀我好多包容。」她透露已定好拉票策略，拍攝練習廣東話片段上載社交平台。

王已畢業 投入演藝工作

上屆港姐亞軍和最上鏡小姐的王怡然，因爆出父親欠債一事避風頭，曝光率甚低。她表示卸任心情很放鬆，之前忙讀書，現在已畢業，決定全身投入演藝工作。對於廣東話未見進步，她解釋因同學多數以英語溝通，否認沒履行港姐職責，強調做了整年親善活動。問到可認為因負面新聞影響曝光率？王怡然說：「因為只有學生簽證，沒有工作簽證，所以沒有工作，亦毋須拍劇，曝光多少不重要，有信心鍾意我的人會繼續支持我。」問到父親欠債事宜是否已解決？她表示要問父親，對家人的事不想回應。

記者：林祖傑